Лъсна самоличността на още един участник в риалити предаването "Маскираният певец" по Нова телевизия. Снощи падна маската на Книгата. Зад нея се оказа скрита певицата Милена Славова.

Рок тигрицата отправи музикален поздрав към присъстващите с изпълнение на "Nothing Compares To You" на Шиниъд О'Конър и се бореше за оставане в предаването заедно с Мозъкът и Палячи, за когото феновете и част от детективите са на мнение, че е Люси Дяковска.

Първоначално панелистите залагаха, че в костюма на Книгата се крие самата Милена, Роберта или Милица Гладнишка.

Певицата се постара да се прикрие максимално зад книжния образ, но в крайна сметка бе разкрита още преди седмица от зрителите.

"Аз съм родена в другия край на "Лозенец", при басейна "Спартак" и това беше края на София тогава. Нашият блок беше последен. Сега, където е НДК, беше краят на цивилизацията. Имаше гори и храсталаци. Диво беше. Минаваше влак, който зареждаше зеленчуковата борса и идваше отвреме-навреме. Играехме по релсите. С прашки също, аз си я направих сама. Биехме мухи с прашката, играехме футбол", заяви Милена и това подсказа на зрителите на забавното шоу, че зад образа на Книгата се крие именно Славова, пише lupa.bg.