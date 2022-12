Когото Жаклин Таракчи излезе на сцената на "Гласът на България" си казах, че това момиче ми е познато отнякъде. Разбира се, не ми трябваше повече от минута, за да се сетя, че е друг път съм чувала този глас, само че "скрит" в по-детско лице. Да, това беше участничка от "България търси талант", която получи т.нар. Златен бутон от Михаела Филева, изпратил я директно на финалите. Там тя беше само на 12-годишна възраст.

Не случайно точно Михаела застана до нея за подкрепа във финалния епизод на "Гласът на България", където двете с нея изпълниха песента "When you believe". E, Жаклин повярва, най-вече в себе си, и спечели, както обичта на публиката, така и голямата награда от 50 000 лв. Сред жестока конкуренция тя успя да грабне титлата за новия глас на България, пише Dir.bg.

В риалитито Жаки изпя едни от най-големите хитове както български, така и чуждестранни, с които завладя сърцата на хората, сбъдвайки мечтата си да спечели тяхната любов, както неведнъж сама е казвала. И да, успя. На финала тя се изправи срещу Калоян, когото всички определяха като Аквамен, тъй като визуално изглежда точно като него.

Здравей, Жаклин! Честита победа! Как се чувстваш няколко дни след като завоюва първото място в "Гласът на България"?

Чувствам се душевно прекрасно и съм изпълнена с много радост. Сестра ми дори ми каза, че излъчвам страхотна енергия, която е по-необичайна.

Ще те върна в самото начало на предаването, още на кастингите на тъкмо, където се обърнаха и четиримата треньори, но ти избра Дара. Защо реши тя да бъде човекът, с когото да извървиш този дълъг път към финала?



Още преди да изляза на сцената си бях казала, че няма предварително да мисля кого бих избрала, тъй като не знаех как ще се развият нещата. Когато се обърнаха и четиримата, реших да послушам сърцето си. Дара ме спечели със своята слънчева енергия и заряд, които носи.

Менторът е много важен, щом става въпрос за такъв тип формат. В този ред на мисли, успя ли Дара да те научи на много неща за този кратък период от време?

Тя много ме подкрепяше и окуражаваше. Помагаше ми да излизам с още по-голяма увереност на сцената, както и сигурност.

Знам, че вълнението и притеснението е много голямо, но при теб имаше ли доза съмнение дали някой ще се обърне? Казано с други думи, беше достатъчно уверена в себе си?

Очевидно всеки, който излезе на сцената, вярва в себе си и изпитва надежда, че някой ще му се обърне. Как обаче щеше да протече цялото това нещо, бе въпрос на самата ситуация и моето изпълнение. Стараех се да нямам някакви конкретни очаквания, но имах надежда.

Ти на няколко пъти спомена, че ще използваш наградата, за да създаваш песни. Насочила ли си се вече към определена музикална компания?

На този етап не съм се обвързала с никакъв лейбъл. Най-вероятно ще работя с определени музиканти, с които смятам, че бихме се сработили добре, тъй като съм на мнение, че е хубаво да експериментираш и да откриеш правилните хора.

Докато беше във формата, успя ли да завържеш приятелства, които биха издържали напред във времето?

Истината е, че всички, които стигнахме до полуфинал, се сближихме страшно много и се подкрепяме до ден днешен. Наскоро дори направихме концерт, с който отпразнувахме нашето запознанство и приятелство, при това с нещото, което ни свързва, а именно музиката.

Едно от изпълненията ти беше споделено в социалните мрежи от световното известната певица Ищар. Какво е чувството да получиш признание от певец с такъв ранг?

Неописуемо е. Признанието, което получих от нея е повече от уникално. Всеки, който създава музика, я изпълнява със своята емоция и когато някой прави кавър на тази песен, той изразява мелодията по-различен начин. Фактът, че тя сподели мое изпълнение, означава, че то я е докоснало.

Отскоро много слушам Лейди Гага и смятам, че нейната бурна енергия би могла да се съчетае с моята меланхолична душа, защото по време на предаването пях предимно баладични песни.

Беше споделила, че родителите не са успели да присъстват на финала на предаването, но как те посрещнаха вкъщи като победител?

Искрено се гордеят с мен и аз съм щастлива от този факт, тъй като не всеки има щастието да знае, че семейството му го подкрепя напълно.

А кой беше този, който те подтикна да се запишеш на кастингите?

Аз сама се записах. Заедно с моята вокална педагожка работим от много време по музикалното ми развитие. Обмислях доста дълго време дали да го сторя, но накрая го направих. Може би точно тя беше главният човек, който ме подтикна да се запиша.

Значи ти си мислила да го направиш и през предни години, но е имало нещо, което те е спирало?

Да, определено. Не чувствах тази готовност да покажа нещо по-различно от себе си, защото аз съм се явявала в друго предаване. Идеята е там, че когато се явиш на нова сцена след толкова години, хубаво е да покажеш някакъв вид промяна и израстване.

Ще те върна малко назад, понеже няма как да не те попитам за участието ти в "България търси талант". Какво е за едно 12-годишно момиче да се яви пред толкова голяма публика и да стигне до самия финал?

Емоцията беше много силна, но сега поглеждайки назад във времето, не беше осъзнато и контролирано вълнение, но емоцията беше прекрасна.

Веднъж каза, че искаш да следваш психология и да лекуваш души. Кое беше оново нещо, което те запали по тази специалност?

Двете неща, психологията и музиката, се преплитат много. Искам музиката, която правя, да бъде като терапия за душите на хората. Много хора пренебрегват менталното си здраве, но аз смятам, че то е наравно важно с физическото, защото ако човек психически не се чувства добре, то това ще се отрази и на физиката ни.

Към края на нашия разговор смятам да те попитам както следва оттук нататък за теб?

Нямам строго определен план за действие. Размишлявам над това какво ми предстои. Искам да дарявам на публиката и планът ми е другата година да бъде изпълнена с много музика.