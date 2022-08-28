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Издислав: Вижте 20-те най-странни мъжки имена в България

  • 17:45, 28.08.2022
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/izdislav-vijte-20-te-nay-stranni-majki-imena-v-balgariq Marica.bg
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   Снимка: iStock
Родителите може малко да попрекалят в стремежа си да кръстят по оригинален начин своя наследник. Това са 10 от най-странните мъжки имена, които са срещани в регистрите, пише "Актуално".

1. Аспартан Георгиев

2. Издислав Илиев

3. Вагинян Аспарухов

4. Пепи Дришльов

5. Дроздостой Стоянов

6. Елисавет Ъков


7. Зайо Заев

8. Левент Кьоров

9. Маргарин Асенов

10. Николай Американски

11. Паун Запрянов

12. Рою Роев

13. Пульо Пулев

14. Скрельо Вичев

15. Стадион Колев

16. Унчо Топчийски

17. Точко Татьозов

18. Ферарио Спасов

19. Митко Митков Митков

20. Оливер Пешев

 

мъж име странно интересно
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