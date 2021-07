Истина е: Поли Генова се сгоди

Този път е истина! Певицата Поли Генова ще бъде булка За това се похвали самата тя, като дефилира в социалните мрежи с годежното си бижу.

„Този път наистина“, написа изпълнителката на If Love Was A Crime, с което направи намигване към последния си клип, заради който мнозина помислиха, че тя вече си е казала заветното „да“ с бащата на детето си – нидерландеца с филипински корени Джоузеф.

Именно той бе главен герой във видеото към No More. Двамата с Генова позираха пред автомобил с надпис Just Married. Оказа се обаче, че сватбата тепърва предстои.

Скоро семейството им ще се увеличи скоро и с още един член, тъй като само преди дни певицата разкри, че е бременна с второто си дете. Поли и Джоузеф отглеждат и 2-годишен син Даниел.