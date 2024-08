Открадната почивка на Уилям и Кейт! Вижте ги по бански!

Лятото е пред нас, а когато температурите се покачват, дори кралските особи не могат да не се разхладят в морето.

Кралските особи са пословично потайни по време на летните си ваканции, но понякога сме попадали на кадри от техните почивки на морето.

Въпреки това кралските особи рядко споделят свои снимки от плажа, с няколко известни изключения.

"HRH Prince William makes his water polo debut for the Scottish National Universities Squad in the Annual Celtic Nations Tournament match between Wales and Ireland held on April 17, 2004 in Cardiff, Wales. pic.twitter.com/Qqa3DTc3Pr — Mace (@RoyaleVision) April 17, 2023

Принцът и принцесата на Уелс пуснаха видеоклип, в който се гмуркат с шнорхел заедно с носителя на наградата Earthshot за 2021 г. Coral Vita, за да разберат по-добре техния проект за отглеждане и засаждане на корали на Бахамите.

Kate Middleton and Prince William enjoy scuba diving in The Bahamas https://t.co/yjAHwm8L4B via @Femail — Gina Lawriw (@GinaLawriw) November 13, 2023

Принцеса Кейт демонстрира спортните си умения, облечена в плувен костюм от ликра, докато засажда корали.

Our #PrinceWilliam has always been very athletic. Here he is back in his water polo days. #PrinceWilliamIsAKing #ThePrinceOfWales pic.twitter.com/CKpQCI0ehf — stormy seas (@BillyDouglass7) April 10, 2024

По време на следването си в университета принц Уилям е бил запален играч на водна топка и често е бил забелязван в чифт черни бански, докато е окуражавал съотборниците си, преди сам да влезе в басейна, пише Independent.

Преди няколко години папараци успяха да уловят принц Уилям и Кейт да се държат за ръце на плажа. Принцът беше с флорално долнище, а Кейт изглеждаше стройна и атлетична в тъмен бикини с халка.

Това лято Кейт, Уилям и децата им се наслаждават на уединението на шотландския дворец Балморал и двореца Норфолк, който е тяхна лятна резиденция, в светлината на диагнозата рак на Мидълтън, която я принуди да намали публичните си изяви, пише hellomagazine.