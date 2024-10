Били Айлиш разкри впечатляващата синина, която е получила след падане по стълбите в „Медисън Скуеър Гардън“.

Певицата проведе шоуто си Hit Me Hard and Soft: The Tour в залата на 16, 17 и 18 октомври, които бяха разпродадени. Според Page Six Мадона дори е била забелязана в публиката с децата си по време на шоуто в четвъртък, пише vesti.bg.





Billie Eilish shares photo of bruised leg after falling down stairs on tour. pic.twitter.com/uSNSjyX4YU — Pop Crave (@PopCrave) October 22, 2024



Според отзивите Айлиш е изнесла впечатляващо представление - но в една от вечерите се е стигнало до контузия. Като се включи в своите истории в Instagram, Айлиш публикува отново видеоклип от TikTok, на който е заснета как се спъва, докато напуска сцената. В клипа се вижда как Айлиш маха на феновете си, които я подкрепят, но когато слиза по последните няколко стъпала, тя се спъва и пада.

„Били пада по стълбите в MSG“, гласи текстът над горната част на видеото в TikTok, качено от потребителя @billie.on.tour, а надписът гласи: „Нашето момиче има нужда от почивка.“

При споделянето на видеото със своите 120 милиона последователи Айлиш добави емотиконка на череп. След това, в последващ пост, певицата показа голямата синина, която се е образувала в резултат на падането. Споделяйки снимка на контузията на бедрото си, тя написа: „Но буквално“.

Миналата седмица Айлиш показа ентусиазма си от изпълнението в „Медисън Скуеър Гардън“, като публикува снимка на стадиона в Instagram. „МАДИСЪН СКУЕЪР ГАРДЪН? ТРИ НОЩИ? ПРОДАДЕНО? I'LL SEE U SOOOOOOON“, написа тя под публикацията.

Трите концерта са най-многото, които Айлиш е изнасяла на арената в рамките на едно хедлайнерско турне. Освен че изпълни песни от албума си Hit Me Hard and Soft, тя изпя и парчета като „When the party's over“ и „Everything I Wanted“ - хитът от 2019 г., който донесе на Айлиш една от деветте ѝ награди „Грами“.

След като изгледа изпълнението на Айлиш, Мадона заведе дъщерите си близначки Естере Мвале Чиконе и Стела Мвале Чиконе зад сцената, за да се срещнат с певицата.

За да отбележи случая, Мадона качи публикация, на която е присъствала на концерта, както и себе си и дъщерите си, позиращи с 22-годишната попзвезда. „Хубаво е да се измъкнеш“, написа тя.

Постът включваше и видеоклипове с изпълнението на Айлиш през нощта и дъщерите на Мадона, които се наслаждават на шоуто от публиката.

Посетител на концерта разказа пред Page Six, че изпълнителката на „Hung Up“ не е имала ВИП места, а вместо това е седяла с останалите посетители.

„Тя беше седнала през цялото шоу и си правеше селфита с децата си на нормалните места“, казаха те.

Това беше първата публична изява на Мадона, откакто брат ѝ Кристофър Чиконе почина на 4 октомври след двегодишна битка с рака на панкреаса.