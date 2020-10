Холивуд влезе в Чирпан с новия клип на Де ла Бона СНИМКИ

Голям майстор зад обектива – Антони Тодоров – идва от Лондон, за да снима паралелно „филм от кухнята“, която отразява цялото заснемане на клипа

Вечерта бавно се спуска над Чирпан. В полумрака на пълнолунието горящи коли се движат с бясна скорост на пътя към старото винено шато над градчето. Виждат се препускащи мотори и поне стотина човека в кадър. Двайсетина 20 рокери пък „превземат“ старото аграрно летище с прашните си чопъри. Ревът на моторите се чува по кален американски път – „дегизиран“, специално за снимките на един нов клип.

Не това не е трейлър на поредната серия на „Бързи и яростни“. А снимките на новия музикален клип „Всичко ще пребори любовта“.

Централно място в него има музикантът Пламен Бонев – Де Ла Бона. Неговият нов музикален проект е толкова брутален, че ще ви потопи в истински екшън с дъх на бензин още от първите секунди.

Няма да ви остави да си поемете дъх и така ще ви вкара в едно музикално събитие, което ще промени представите ви за забавление. Всичко в клипа е „гарнирано“ с двойна доза адреналин и е заснето с най-модерната до момента филмова кино камера Red Helix от режисьора Йордан Петков.

На линия обаче е и друг култов майстор зад обектива – Антони Тодоров. Българинът, който над 20 години живее на Острова долетя направо от Лондон, за да заснеме и режисира филм, с кадри от кухнята на събитието.

Целият Чирпан застана зад проекта, наречен „Всичко ще пребори любовта”, хвали се Де ла Бона. Музикантът, който подпали сцената на „Гласът на България" с „Way down we go" на Kaleo, се завърна в родния Чирпан – след 20 години живот зад граница.

„Връщам се към това, което ми се отдава най-добре – музиката. Правят ми се проекти за родната музикална сцена. Само че това в момента не е просто заснемане на новия ми клип. Паралелно с него снимаме документален филм. И в него участват всички чирпанлии и гости на града ни. Получих подкрепата на местните, на много от бизнесмените – всеки инвестира пари, коли, мотори, бъгита, багери, хората са тук, за да се снимат като статисти. Идеята е целият град да се обедини зад този проект и документалния филм отразява самото създаване на клипа”, разказа Пламен.

„Това е най-високобюджетния ми клип



до този момент“ – хвали се Де Ла Бона. Песента е поп-рок, с пребладаващи рок елементи. Режисьор на клипа е пловдивчанинът Йордан Петков, а в него участват Мис България 2017 - Йовита Георгиева и Мис България 2018 - Теодора Модева – и двете са облечени в костюми, които изглеждат като истинско произведение на изкуството. А как иначе?

Авангардните тоалети на двете миски и на Пламен са ушити от най-нетрадиционната ни модна дизайнерка Мира Бъчварова. Тя с удоволствие се включи в проекта на Де ла Бона – все пак мотоциклетизмът е неизменна част от модните ѝ дефилета и пърформанси.

Мелодичните вокали са аранжирани от Александър Славчев, име познато отново от формата „Гласът на България“.



Финалната обработка на песета ще се прави в Америка



– това ще стане до 25 октомври т.г., когато е официалната й премиера. „Тази песен служи за обединяването на нашата малка общност от Чирпан. Досега тази общност беше горда с Пламен Бонев, всички ме подкрепяха до финалите в „Гласът на България”. Сега тези хора имат шанса да бъдат част от новия ми проект, а не само странични наблюдатели”, разказва музикантът.



Показват филма първо в Къщата на Яворов

Очаква се клипът на песента “Всичко ще пребори любовта” да се завърти по канала YouTube. „Ще правим официална премиера тук в Чирпан, в къщата музей на Яворов. Подготвяме специално коктейл парти за вечерта. После ще покажем филма и в столичното НДК. Искаме да се види как една малка общност може да създаде нещо „Заедно“, казва Де ла Бона.

Зад проекта застават още кмета на Чирпан Ивайло Крачолов, заедно с общинарите и общинските съветници.





Един българин в Лондон

Антони Тодоров: Няма друг такъв проект в България



„Виждам, че нещата в България не са толкова зле, колкото винаги съм си мислил че са. Виждам колко приятели има Пламен Бонев тук, в Чирпан. Защото основната помощ, която той получава за този световен проект, се базира на хората, които го познават, тук в Чирпан.

Голям плюс за чирпанци е, че имат Пламен Бонев и за Пламен, че има Чирпан.

Това, което видях тук е нещо уникално – в България, до сега поне, няма друг такъв проект“, каза за „Марица“ Антони Тодоров. Роденият в Кърджали, българин завършва военна журналистика в Съветския съюз през 1991 година. След това учи Операторско майсторство и продуцентство в Благоевград и 1998 г. заминава за Англия. Вече 22 години живее на Острова, заедно със семейството си. „Занимавал съм се с всичко – от строителство до спелеология. Работил съм като охрана на големи индийски филмови продукции. През 2006-а индийците произвеждат 1200 филма. По същото време от Холивуд излизат едва 600 нови заглавия. Бях бодигард на петия най-богат човек в Индия – Бирла Кумар. Фотографията и видеото обаче си остават голямата ми страст и са мое хоби до днес“, казва Тодоров.



Снимки Иван Кирев