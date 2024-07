Лейди Гага, Хоакин Финикс, Джулиан Мур, Тилда Суинтън, Анджелина Джоли, Даниел Крейг, Ейдриън Броуди, Фелисити Джоунс, Кейт Бланшет, Джордж Клуни, Брад Пит, Моника Белучи, Майкъл Кийтън и Джена Ортега са сред звездите от А-листата, които ще участват в престижни заглавия, чиято премиера ще се състои в Palazzo del Cinema на Лидо, съобщи Variety.

Предстоящото 81-во издание на Венеция ще включва богата смесица от известни имена и потенциални открития в широк спектър от жанрове. Също така изглежда ще засили статута на събитието като най-добрата дестинация за студиата и разпространителите на филми за изграждане на кампании за "Оскар" и като основна отправна точка за най-добрите филми на годината.

Както се очакваше, "Жокера: Лудост за двама" - остро музикално продължение на наградения със "Златен лъв" през 2019 г. "Жокера" на Тод Филипс с Гага и Финикс в главните роли - отново е в надпреварата за голямата награда.

Художественият директор на Венеция Алберто Барбера по време на пресконференцията отбеляза, че "милиони хора са гледали трейлъра на "Жокера 2" в интернет, който разкрива много малко за сюжета".

"Аз също няма да го направя, защото никой не може да си представи какво са успели да измислят Тод и неговите сценаристи, за да разкажат за превратностите на Хоакин Финикс, който е затворен в криминално заведение, където среща Лейди Гага, докато очаква съдебен процес за петте убийства, които видяхме в предишния филм", отбеляза Барбера.

Той също изтъкна, че "Филипс потвърждава, че е един от най-оригиналните режисьори в съвременното американско кино".

За "Лъв" се бори и адаптацията на Уилям С. Бъроуз "Queer" на Лука Гуаданино, в която Даниел Крейг играе алтер егото на известния автор на контракултурата - отхвърлен американски емигрант, който живее в Мексико и се бори с хероиновата зависимост. Звездата от "Външни плитки" Дрю Старки също участва в ролята на по-млад мъж, в когото емигрантът се влюбва безумно.

Барбера нарича "необичайното" участие на Крейг във филма "представлението на живота му".

Първият англоезичен пълнометражен филм на Педро Алмодовар, "The Room Next Door", с участието на носителките на "Оскар" Джулиан Мур и Тилда Суинтън, също е включен в конкурсната програма на Венеция. "The Room Next Door" е продължение на "Паралелни майки" на Алмодовар от 2021 г., който беше представен във Венеция и спечели купата Волпи за най-добра актриса на фестивала за изпълнението на Пенелопе Крус.

В конкурса участва и биографичният филм на Пабло Лараин "Мария Калас" с Джоли в главната роля. Предишните два трагични женски биографични филма на Лараин - "Спенсър" с Кристен Стюарт в ролята на принцеса Даяна и "Джаки" с Натали Портман в ролята на Кенеди Онасис - стартираха от Лидо.

Брейди Корбет ще се завърне на Лидо с драмата "Бруталистът", която разказва за 30 години от живота на Ласло Тот, еврейски архитект от унгарски произход, оцелял от Холокоста, в чиято роля е Адриен Броуди. В горещоочакваната драма участват още Фелисити Джоунс, Джо Алуин, Алесандро Нивола, Гай Пиърс и Стейси Мартин, както и други таланти. "Бруталистът" се отделя от игралните филми на Корбет "Детството на един лидер", който спечели наградата за най-добър първи филм във Венеция през 2015 г., и "Vox Lux" с Натали Портман и Джуд Лоу, който стартира на Лидо през 2018 г.