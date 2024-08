Холи Бери: Пиърс Броснан върна вярата ми в мъжете

Актрисата Холи Бери разкри, че звездата от „Джеймс Бонд" Пиърс Броснан, е възстановил вярата ѝ в мъжете, по време на снимките на филма „Не умирай днес".

Бери, която е на 58 години, участва във филма от 2002 г. като Джинкс Джонсън. По онова време, актрисата е женена за певеца Ерик Бенет. Двамата се развеждат през 2005 г., след като плъзва слух, че той ѝ е изневерявал, пише The Independant, цатирани от 24 часа.

Бенет е втори брак за Холи. Жени се за първия си съпруг, Дейвид Джъстис през 1993 г.. Двамата се разделят през 1997 г. През 2004 г., звездата споделя, че е била жертва на домашно насилие в миналото си, довело до перманентно оглушаване за цяла година. През 2015 г., тя отрича насилникът ѝ да е бил Джъстис, казвайки, че става въпрос за друго бивше гадже.

Pierce Brosnan saved Halle Berry from choking while filming "Die Another Day."



"James Bond knows how to Heimlich." https://t.co/RzAuwAajce pic.twitter.com/xT7UC2h8bk