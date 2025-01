Хали обясни, че е подготвила "много дрехи, обувки и други вещи за хората в нужда"

Актрисата Хали Бери сподели, че дарява част от дрехите в гардероба си за пострадалите от горските пожари в Лос Анджелис.

С клип в личния си профил в Инстаграм звездата призова и своите последователи да сторят същото. "Поне това можем да направим. Да помогнем на всички семейства с основни неща."

Halle Berry is donating clothing which is likely to have been worn only once or twice, and worth a lot of money, and this is how someone responds. It ALL helps. https://t.co/HeRc7nTVto