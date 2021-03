„Групата на народа“ взриви "България търси талант" ВИДЕО

Група „Фантазия“ взриви публиката на „България търси талант“. Екзотичният оркестър представи изключително атрактивно изпълнение, като организира своеобразен „джубокс“. Първо на сцената се появи фронтменът – Силвър. Той „обиколи“ всички възможни инструменти и след това презентира изпълнението на бенда.

Пред журито бе поставен зелен бутон, като при натискането му „Фантазия“ сменяха песента. Откъси от We will rock you на Queen, „Милиони червени рози“ на Алла Пугачова, „Детелини“ и други бяха само част от атрактивния репертоар на музикантите. Изпълнението до такава степен впечатли журито, че те дадоха 4 пъти „ДА“ и по този начин „Фантазия“ продължават към следващия кръг на шоуто.

Силвестър Матеев или Силвър, както е прякорът му, е ръководителят на оркестъра, който той наследява от баща си. Не се възприема като шеф, даже напротив той е приятел на всеки един от „отбора за милиони“.

Снощното изпълнение до такава степен предизвика фурор не само сред зрителите и журито, а и сред потребителите на социалните мрежи. За по-малко от 10 часа „джубоксът“ събра над 100 хиляди гледания.

От „Групата на народа“, както сами се наричат, обещават, че това е само началото, като в следващия етап на състезанието, те ще бъдат още по-надъхани и запомнящи се.