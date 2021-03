Македонският представител за Евровизия 2021 Васил Гарванлиев призна, че е българин.

В телевизионно интервю, попитан за македонското си гражданство, Гарванлиев гордо казва, че е и гражданин на България. Освен това в клипа му за песенния конкурс първоначално бе включена и арт инсталация с цветовете на българския национален флаг - бяло, зелено, червено.

Има вероятност Васил Гарванлиев да бъде оттеглен от Евровизия. В Република Северна Македония е направена комисия, която разглежда случая на Васил. Ето и изявлението на страната:

"Македонската Радио и Телевизия (MRT) е свикала вътрешна комисия, за да разгледа и анализира всички аспекти на обществените реакции, свързани с конкурса Евровизия. Тя ще вземе предвид и всички задължителни условия, като страната участник е активен член на European Broadcasting Group, а MTR е неразделна част от асоциацията на публични услуги в Европейския съюз. Публиката ще бъде информирана за крайното решение на MTR.

Наложи се клипът на Васил много бързо е преправен, така че в него да не се виждат цветовете на българския национален флаг, макар да има свидетелства, че тази инсталация е била подредена по този начин на мястото, където е заснето видеото, в продължение на години.

В свое изявление в социалните мрежи Васил Гарванлиев казва:

"За съжаление през уикенда нещата се развиха в различна посока в моята красива Македония и трябваше да свалим видеоклипа, след което да го качим отново (заради грешна интерпретация на арт триптих на стената). Аз съм посланик на музиката, а в музиката няма място за религия, политика, ориентация, раса и цвят..."

Музиката не трябва да има общо с политиката. Това е основното кредо на Евровизия, но за пореден път действителността показва, че се случва точно обратното.

Заради ситуацията с Васил Гарванлиев, в социалните мрежи вече стартира движението #HereIStandWithVasil, което има за цел да покаже подкрепата на повече хора за участието на участника на Северна Македония в Евровизия 2021.

Някои музикални експерти виждат в целия този конфликт обаче "едно добре скалъпено театро". Това каза днес в сутрешния блок на БНТ Елена Розберг - опитен и уважаван музикален журналист. Тя сподели, че Васил е певец с изключителни възможности, с изключителен глас, който е оперен певец и вероятно се е съгласил да участва в тази PR акция по някакви други причини.

Не е ясно защо точно сега "избухна този конфликт", тъй като и интервюто, в което Васил казва, че има български корени, е било публично и достъпно в мрежата от доста дълго време, т.е. това не е новина за Северна Македония и за никой друг.

Същевременно песента на България на Евровизия 2021 "Growing Up Is Getting Old" на Виктория Георгиева стана обект на коментари с наситен език на омразата от потребители от Северна Македония.

Въпреки това Виктория е сред фаворитите за победа според началните букмейкърски класации, пише Дир.бг.

Вижте по-долу промененото ВИДЕО.