Снимки на Мисис Русия взривиха мрежата само два дни, след като тя грабна короната за красота на конкурса "Мисис Русия" 2023.

Моделът и певица Наталия Оскар бе обявена за най-красивата омъжена жена в Москва, като отвя останалите 82 участнички в конкурса, който се проведе на 5 юни. Всяка кандидатка трябваше да дефилира в национална носия, демонстрираща красотата на родния край, по бански, както и с официална рокля.

Natalia Oskar is the new Mrs. Russia World 2023, no, it's not a joke, she won the title yesterday. Here she is :) pic.twitter.com/PLaVUSWkyQ