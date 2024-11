Горката! Ким Кардашян сама се грижи да децата

Ким Кардашян каза в подкаста What In The Winkler, че бившият й съпруг Кание Уест не се интересува от четирите им деца. Признанието дойде на фона на скандали около основателя на Yeezy и няколко седмици след като анонимен източник разказа на пресата подробности за живота на бившите съпрузи.

„Имаме съгласие по въпросите на възпитанието, но, знаете ли, понякога се чувствам сякаш съм сама в това“, каза 44-годишната Кардашян на водещия. Риалити звездата добави, че понякога се чувства и депресирана. „Въпреки че имам голяма подкрепа и винаги има хора наоколо, понякога посред нощ, когато всички (деца) спят в леглото ти, ритат те, плачат и се събуждат, това е...” Ким спря по средата на изречението и после продължи: „Това не е нещо, за което говоря често, защото тогава хората започват да казват: „Имаш си ресурси да наемете бавачки и прислужници.“.

Според бившата съпруга на 47-годишния Уест тя се грижи основно сама за четирите им деца. „Чувствам се като състезател на пистата, безкрайно повтарящ: „Измий си зъбите, облечи се, среши си косата“.

В подкаста създателката на SKKN by Kim разкри, че тя кара децата си на училище всяка сутрин. „Това е наистина важно за мен... Воденето им на училище всеки ден е нещо, което трябва да правя, независимо какъв е работният ми график“, каза тя.

Преди това анонимен източник, близък до семейството, каза пред медиите, че звездата е "по същество самотна майка", тъй като Уест "не е наоколо много често", за да помага в отглеждането на децата им. Източникът също отбеляза, че Кардашян не се среща с никого в момента и това също е „свързано с работата и децата“.

Ким Кардашян и основателят на Yeezy обявиха развода си през 2019 г. след пет години и половина брак. Това се случи, след като Уест съобщи, че по време на първата си бременност Ким е искала да направи аборт, че му изневерявала и също възнамерявала да го изпрати на рехабилитация. Източници до семейството на рапъра, съобщиха, че изпълнителят преминава през цикъл на биполярно разстройство.

Кание многократно е заявявал, че бившата му съпруга не е напълно ангажирана с отглеждането на деца - например тя им позволява да използва социалните мрежи против волята му. Но според решението на съда, бившите съпрузи имат съвместно попечителство с "равен достъп" до общуване с децата - 11-годишният Норт, 12-годишният Сейнт, 6-годишният Чикаго и 5-годишният - Псалм.

От 2022 г. Уест е женен за 29-годишната австралийска моделка Бианка Ченсори, която редовно се появява полугола на публични места. За това рапърът непрекъснато е критикуван. В същото време жената се разбира добре с децата на музиканта. Най-голямата дъщеря на бившите съпрузи често се появява на концерти с баща си, както и в компанията на Ченсори.

Самият Кание постоянно са замесва в скандали. Например наскоро бивш служител на музиканта заведе дело срещу него: мъжът обвини Уест в антисемитизъм и каза, че рапърът напуснал бизнес среща, за да прави „шумен“ секс с Ченсори в съседната стая, съобщава PageSix. Мъжът каза, че е видял в хотелска апартамент Уест с разкопчани панталони и Бианка, която стояла топлес. След кратък разговор с посетител, Уест без предупреждение се втурнал в стаята, където била Бианка, за да прави секс с нея.

След развода Ким Кардашян имаше 9-месечна връзка с 13 години по-младия от нея комик Пийт Дейвидсън. Звездата запозна младия мъж с децата, а той си направи няколко татуировки в нейна чест. Двойката се разпадна, вероятно защото комикът искаше по-сериозна връзка, докато Кардашян не беше готова за такава.

По-късно звездата призна, че е чувствала много вина след раздялата им, тъй като Пийт е "преживял много" заради отношенията й с Кание. Рапърът често коментираше новата връзка на бившата си съпруга, обеща да набие Дейвидсън, а в един от клиповете дори го „погреба“.

„Много съм загрижен, че Skete (пренебрежителното прозвище, което Уест даде на Дейвидсън. - Ред.) ще пристрасти майката на децата ми към наркотици. Той ходи на рехабилитация на всеки два месеца“, написа Кание в социалните мрежи. По-късно вътрешни хора съобщиха, че след заплахите Дейвидсън започнал да посещава психотерапевт.