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Големият ни скулптор Георги Чапкънов вдига наздравица

  • 24.01.2021 | 06:45
  • 24.01.2021 | 06:49
    • https://www.marica.bg/index.php/lajfstajl/golemiqt-ni-skulptor-georgi-chapkanov-vdiga-nazdravica Marica.bg
  • Marica.bg
  • 267 прегледа
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Днес да почерпят:

Дончо Донев - бивш футболист на Ботев и Локомотив
Проф. Георги Чапкънов (Чапа) - скулптор
Д-р Хасан Адемов - депутат от ДПС в 44-тото НС
Цеци Красимирова - бивш топмодел

георги чапкънов скулптор рожден ден чапа
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