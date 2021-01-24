Големият ни скулптор Георги Чапкънов вдига наздравица 24.01.2021 | 06:45 24.01.2021 | 06:49 https://www.marica.bg/index.php/lajfstajl/golemiqt-ni-skulptor-georgi-chapkanov-vdiga-nazdravica Marica.bg Marica.bg 267 прегледа 0 коментара Принтирай Днес да почерпят: Дончо Донев - бивш футболист на Ботев и ЛокомотивПроф. Георги Чапкънов (Чапа) - скулпторД-р Хасан Адемов - депутат от ДПС в 44-тото НСЦеци Красимирова - бивш топмодел георги чапкънов скулптор рожден ден чапа
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