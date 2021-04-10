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Големият Мустафа Чаушев вдига наздравица днес

  • 10.04.2021 | 06:45
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/golemiqt-mustafa-chaushev-vdiga-nazdravica-dnes Marica.bg
  • Marica.bg
  • 288 прегледа
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Мустафа Чаушев   

Днес рожден ден празнуват:

Петър Мутафчиев - бивш депутат от Пловдив-област 

Божидар Данаилов - ресторантьор

Ванеса - попфолк певица

Людмила Филипова - писател

Мустафа Чаушев - певец 

Стоян Михалев - музикант 

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