„С натежало сърце трябва да споделя съсипващата новина, че красивата ми дъщеря Лиса Мари ни напусна", съобщи в изявление Присила Пресли.

Единствената дъщеря на Елвис Пресли си отиде от този свят внезапно след прекаран сърдечен арест. Тя беше само на 54 години.

"Най-страстната, силна и любяща жена, която познавам. Молим да не бъдем безпокоени докато се опитваме да се справим с тази дълбока загуба", пише още майка ѝ.

Животът на Лиса Мари наистина е необикновен.

Самата тя е музикант, притежава неподражаем стил и харизма.

В живота си преживява огромни загуби и често е споделяла как да се справяме със страданието.

Губи баща си, краля на рока Елвис Пресли, когато е само на 9 години.

Оттогава е в светлината на прожекторите.

Има четири брака и четири деца.

Омъжва се за поп звездата Майкъл Джексън през 1994 г., само 20 дни след развода с първия си съпруг музиканта Дани Киоу.

Известната двойка се развежда през 1996 г., докато Джексън се бори с обвиненията в сексуален тормоз на деца.

Пресли се жени за актьора Никълъс Кейдж, голям фен на баща ѝ, през 2002 г. Кейдж подава молба за развод четири месеца по-късно.

Четвъртият ѝ брак е с нейния китарист и музикален продуцент Майкъл Локууд. Разводът им е финализиран през 2021 г.

Онова, което не успява да преживее е смъртта на сина си Бенджамин Киоу. Той се самоубива през 2020 година. Тогава Лиса Мари споделя, че е напълно съкрушена и никога няма да се съвземе.

Дъщерята на Елвис Пресли има и три дъщери - Райли Киоу, която е актриса и 14-годишните близначки Харпър и Финли Локууд.

След смъртта баща си Лиса Мари става наследник на имението "Грейсленд" заедно с дядо си Върнън Пресли и прабаба си Мини Мей Худ Пресли. Когато двамата умират съответно през 1979 г. и 1980 г., тя се превръща в едноличен собтвеник на огромно имущество.

Кралят

В мемоарите си от 2005 г. "Елвис – от семейство Пресли", които тя написва заедно с майка си, Лиса Мари си припомня детството и споделя, че то е било "удивително" и "изпълнено с енергия"

„Ако баща ми беше в добро настроение, денят щеше да е страхотен. Яздихме коне или се возехме с колички за голф. Но ако той беше раздразнителен, всички го знаеха, не беше човек, който прикриваше лошите си моменти", пише тя. "Характерът му би накарал дори Дарт Вейдър да се струхува, но ако той беше щастлив, всички бяхме щастливи."

Лиса Мари си спомня и последния път, когато го е видяла жив, като пише, че около 4 часа сутринта в деня, в който Елвис умира, той я намерил будна и ѝ казал да си ляга.

„Казах "добре" и мисля, че ме целуна за лека нощ, а аз избягах“

На 25-ата годишнина от смъртта на Елвис Пресли тя отдаде почит на баща си със съобщение, в което каза: „Исках да знаеш, че не съм забравила. Ти ме направи. Обичам те. Все още си прекрасен. Винаги си бил прекрасен."

Дани Киоу

Лиса Мари сключва брак с първия си съпруг музиканта Дани Киоу, през 1988 г. Двойката посрещна дъщеря Райли една година по-късно и сина Бенджамин през 1992 г., преди да се раздели през май 1994 г.

Въпреки раздялата им, Пресли винаги е твърдяла, че двамата остават много добри приятели.

„Ние сме като брат и сестра. В крайна сметка това е добро послание, което да изпратите на хората: Не е нужно да травмирате децата си, дори и да не сте заедно. Все още можете да бъдете цивилизовани. На тази възраст знаех, че имам деца с него и Дани е човек, с когото ще бъда свързана до края на живота си. Знаех, че ще бъде добър баща. "

Майкъл Джексън

По-малко от месец след като прекратява брака си с Киоу, Пресли се омъжва за Майкъл Джексън, когото за първи път среща като дете на един от концертите на Елвис в Лас Вегас.

„Много съм влюбена в Майкъл, посвещавам живота си на това да бъда негова съпруга. Разбирам го и го подкрепям“, казва тя в изявление тогава. "И двамата очакваме с нетърпение да създадем семейство."

Въпреки че прекратяват връзката си две години по-късно, Пресли разсъждава върху приликите между Джексън и баща ѝ в интервю от 2016 г. с Опра Уинфри, казвайки, че и двамата „имаха лукса да създават собствена реалност"

Никълъс Кейдж

Двамата се срещат на партито за рождения ден на Джоуи Рамон през 2000 г.,

Пресли и Кейдж бързо стават неразделни и се женят през август 2002 г. на тайна церемония в Хавай, на 25-ата годишнина от смъртта на Елвис.

Двойката се разделя четири месеца по-късно.

"Много съм тъжна, но трябва да призная, че сватбата ни беше грешка.", споделя тогава Лиса Мари Пресли.

Майкъл Локууд

Лиса Мари за първи път започва да се среща с музиканта Майкъл Локууд през 2003 г., а двойката се жени три години по-късно. Те се развеждат през 2016 г. Водят дълга и объркана съдебна битка, изпълнена с множество обвинения.

Музиката и майчинството

Лиса Мари Пресли обичаше музиката и беше талантлива певица.

Музикалната ѝ кариера започва с дебютния ѝ албум от 2003 г. „To Whom It May Concern“, последван от „Now What“ през 2005 г. И двата влизат в топ 10 на класацията за албуми Billboard 200.

Третият албум, "Storm and Grace", е издаден през 2012 г.

Но онова, което беше най-важно за Лиса бяха децата ѝ.

„Просто ги задушавам от любов“, споделя тя. "Те са мой приоритет. Това е, което правя. Това е, което ме интересува най-много. Държа ги близо до себе си и се грижа да са щастливи и здрави."

Райли Киоу, 33-годишната дъщеря на Лиса, многократно е споделя, че майка ѝ е истинско вдъхновение за нея. "Бях отгледана от свободолюбива жена, която не се интересуваше от мнението на останалите", споделя актрисата.

Зависимости

Лиса Мари се бори със зависимост към опиати и болкоуспокояващи, подобно на Елвис Пресли.

Тя споделя, че е успяла да победи порока си, заради четирите си деца.

Смъртта на Бенджамин

След живот изпълнен с повратности, раздели и битки, онова което Лиса Мари Пресли не можа да преживее е загубата на сина си Бенджамин. Той се самоубийва през 2020 г.

„Смъртта е част от живота, независимо дали ни харесва или не – както и скръбта. Има толкова много за научаване и разбиране по темата, но ето какво знам досега: Първото е, че скръбта не спира или изчезва“, написа в есе Лиса Мари.

„Скръбта е нещо, което ще трябва да носите със себе си до края на живота си, независимо от това, което определени хора или нашата култура искат да вярваме. Вие не го „преодолявате“, не „продължавате напред. Точка."

Тя заяви, че болката е „невероятно самотна“ и че ежедневно се бори с чувството за вина. За да облекчи страданието си, тя посещаваше групи за подкрепа с други опечалени родители.

„Очевидно никой родител не избира този път и за щастие не всички родители ще трябва да станат негова жертва – и имам предвид ЖЕРТВА. Преди мразех тази дума. Сега знам защо. Справяла съм се със смъртта, скръбта и загубата откакто бях на 9 години. Преживях много и някак оцелях. Но това...смъртта на моя красив, толкова красив син. Най-невероятният човек, като си помислех за него и се гордях с привилегията да му бъда майка", споделя още Пресли.

Тя написа, че "избира да продължи" след загубата на Бенджамин, за да се бори за дъщерите си.

„Продължавам, защото синът ми би искал, той обожаваше сестрите си."

Лиса Мари Пресли не издържа на неописуемата болка, но и не изостави дъщерите си.

Те имат завета на едно велико семейство, никога да не се предават.