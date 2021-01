Гери-Никол с нова любов от Индонезия СНИМКИ 18+

И за Гери-Никол Новата година дойде с изпепеляваща любов. И макар сексапилната тийнсензация все още да продължава да крие упорито този, който успешно е заменил в сърцето й доскорошния й възлюбен Дани Илиев, все пак се издаде в социалните мрежи.

От профила си изпълнителката по традиция демонстрира щедро прелестите си от различни екзотимни кътчета на света. На една от първите си горещи снимки за новата година обаче, Гери-Никол направи нещо, което предизвика много вниманието.

Над изкусителни кадри от слънчева Индонезия певицата пожела следното: "Happy New Dreams! New Days! New Desires! New Ways! Happy New Year! Happy New You!" - в превод "Честити нови мечти! Нови дни! Нови желания! Нови пътища! Честита нова година! Честит нов ти!", пише show.blitz.bg.