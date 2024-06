Френската певица Имани призовава за солидарност с Палестина

Известната френска певица Имани призова феновете си да изразят подкрепата си за Палестина по време на концерта й в Измир, Западна Турция снощи.

Имани, стана известна още с дебютния си албум „The Shape of a Broken Heart“, който постигна платинен статус във Франция и Гърция и стана тройно платинен в Полша.

Каризматичната певица излезе на сцената в Измир, като част от турнето си в Турция за новия й албум Voodoo Cello.

Пред препълнената зала, тя изпълни любими и популярни песни, последвани от бурни аплодисменти.

По време на концерта Имани насочи вниманието към войната на Израел в Газа.

„Всички тук, вдигнете юмруци във въздуха за невинните хора, убити по целия свят. Вдигнете юмруци за прекратяване на огъня в Палестина... Свобода за Палестина! Ако един от нас не е свободен, никой не е свободен."

В отговор публиката вдигна юмруци и подкрепи призива с аплодисменти и възгласи, предаде Анадолската агенция (АА).

Имани, чието истинско име е Надя Младжао, е френска певица и автор на песни. Родена е на 5 април 1979 г. в Марсилия, Франция. Тя започва своята кариера като модел, но по-късно се насочва към музиката.

Имани е известна със своя отличителен глас и смесица от соул, фолк и блус в музиката си. Тя привлича внимание с дебютния си албум "The Shape of a Broken Heart" през 2011 г., който включва хитовия сингъл "You Will Never Know".

Нейната музика се отличава със своите меланхолични текстове и емоционална дълбочина.

Имани е призната не само във Франция, но и в международен план, като има множество почитатели по целия свят.

Имани има специално място в сърцата и на българските си фенове. Тя е посещавала България няколко пъти за концерти и участия.

През 2018 г. тя проведе концерт в Античния театър в Пловдив, който беше част от нейното турне "The Wrong Kind of War". Концертът беше посрещнат с голям ентусиазъм и положителни отзиви от публиката. Тя даяви тогава пред медиите, че е впечатлена от топлия прием и обичта на българската публика и оценява техния ентусиазъм и подкрепа.