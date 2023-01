Номинациите за наградите "Оскар" бяха обявени днес, като "Всичко, навсякъде, наведнъж" води с 11 номинации.

Но, както обикновено, обявяването породи множество спорове - от отсъствието на жени режисьори до изненадващото включване на актриса от филм, който почти никой не е гледал, пише БГНЕС.

Ето пет основни пункта:

- #OscarsSoMale („Оскар“ изцяло мъжки“)

Тази година нито една жена не получи номинация за най-добър режисьор - липса, която бързо предизвика гняв и твърдения за сексизъм в социалните медии.

Това е редовен източник на критики към Оскарите през годините. До 2021 г. Катрин Бигълоу ("The Hurt Locker") беше единствената жена, която някога е печелила най-голямата холивудска награда за режисура.

Но през последните две години "Оскар"-ът отиде при жени, като Клои Чжао ("Земя на номади") и Джейн Кемпиън ("Силата на кучето") изглежда най-накрая ще сложат край на десетилетията на мъжко господство.

Тази година обаче силни кандидати, сред които Сара Поли ("Жените говорят") и Джина Принс-Байтууд ("Кралят на жените"), бяха пренебрегнати от гласуващите, а списание „Variety“ предложи може би неизбежния хаштаг #OscarsSoMale.

Номинирани са Стивън Спилбърг ("Семейство Фейбълман"), Мартин Макдона ("Баншите от Инишерин"), Тод Фийлд ("Тар"), Рубен Йостлунд ("Триъгълник на тъгата") и Даниел Куан и Даниел Шайнерт ("Всичко, навсякъде, наведнъж").

"To Leslie"

Една от най-изненадващите номинации бе тази на Андреа Райсбъро за "To Leslie" - малък независим филм за тексаска самотна майка, бореща се с алкохолизма, която печели от лотарията, но бързо пропилява богатството си.

Макар че изпълнението ѝ беше широко възхвалявано, много малко хора са гледали филма - според BoxOfficeMojo той е събрал общо едва 27 322 долара.

Въпреки това Райсбъро се възползва от интензивна кампания в социалните медии, организирана в последния момент от нейни приятели, сред които Едуард Нортън, Гуинет Палтроу и Сара Полсън.

Изненадата "Семейство Фейбълман"

Малцина се съмняваха, че полуавтобиографичната драма на Спилбърг ще получи номинация за най-добър актьор в поддържаща роля, а Пол Дано получи широко признание за образа на бащата на режисьора. Но вместо това гласоподавателите на Академията гласуваха за 87-годишния Джъд Хърш, който се появява във филма за по-малко от 10 минути. Хърш играе капризен и силно ексцентричен прадядо, който се появява неочаквано, за да даде съвет на младия Спилбърг да преследва мечтите си за кино.

Академията и преди е награждавала кратките появявания със златни статуетки, като например Джуди Денч "за "Влюбеният Шекспир" и Беатрис Стрейт за едва пет минути в "Мрежата".

"RRR"

Въпреки че не е представен като официален избор на Индия за "Оскар", неоправдано пресиленият екшън "RRR" натрупа широка подкрепа, за да се превърне в изключително популярен фаворит в Холивуд през последните месеци.

Сред феновете е и режисьорът на "Аватар" Джеймс Камерън, който бе забелязан да хвали режисьора на филма С.С. Раджамули в скорошно видео, което се разпространи в социалните мрежи и породи надежди, че филмът може да получи номинация за "Оскар" за най-добър филм. Въпреки че това не се случи, запомнящият се сингъл "Naatu Naatu" беше номиниран за най-добра оригинална песен.

Филмът, който Индия представи вместо него за най-добър международен филм, "Last Film Show", не успя да получи номинация.

"Няма да хвърляме сянка върху филма, който избраха, и който всъщност е много добър, но "RRR" беше зашеметяващ", заяви главният редактор на „Variety“ Клейтън Дейвис пред АФП.

Риана срещу Гага

Тъй като през последните години телевизионните рейтинги на наградите спадат, продуцентите на "Оскар"-ите се стремят да осигурят присъствието на някои от най-големите имена в шоубизнеса на церемонията през март.

Нито една категория не е толкова звездна, колкото тази за най-добра оригинална песен, в която участват Лейди Гага, Риана и Дейвид Бърн.

Гага изпя "Hold My Hand" в "Топ Гън: Маверик“, Риана изпълни "Lift Me Up" в супергеройското продължение "Черната пантера: Уаканда завинаги", а фронтменът на „Talking Heads“ Бърн написа "This Is A Life" от "Всичко, навсякъде, наведнъж". Категорията се допълва от "Naatu Naatu" на М.М. Кираваани и "Applause" на Даян Уорън. Уорън вече е била номинирана изумителните 14 пъти, без да е печелила за най-добра оригинална песен - въпреки че миналата година тя получи почетен „Оскар“ за кариерата си на автор на песни, сред които е и "I Don't Want to Miss a Thing" на „Аеросмит“.