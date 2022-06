След участието си в "Борат 2", Мария Бакалова добавя ново фантастично постижение в кариерата си - предстои ѝ роля в супергеройската вселена на Marvel, съобщава Variety.

Българската актриса ще играе в предстоящия "Guardians of the Galaxy Vol. 3", редом до Крис Прат, Зои Салдана, Вин Дизел и Дейв Батиста. Все още не е ясно кой ще бъде нейният персонаж във филма. "Пазителите на Галактиката 3" се очаква да излезе по кината на 5 май 2023 година.

Това ще бъде последната част от трилогията. Режисьорът и сценарист на поредицата Джеймс Гън написа в Twitter в понеделник: "Да, да, да - предполагам, че трябва да съм изненадан, че ви отне толкова време, за да научите това. Мария Бакалова е невероятна."

Другото ново име в актьорския състав ще бъде Уил Полтър от "The Maze Runner" и "We're the Millers", като неговата роля е известна - тази на Адам Уарлок.

Участват още Силвестър Сталоун, Елизабет Дебицки, Шон Гън, Пом Клементиеф, Брадли Купър и Карън Гилан.

26-годишната Бакалова се превърна в първата българка с номинация за "Оскар", представяйки дъщерята на главния герой в "Борат 2" на Саша Барън Коен. Освен, че играта ѝ получи признание от Академията, към нея бяха насочени много суперлативи и за сцената, в която постави Рудолф Джулиани, бивш кмет на Ню Йорк и личен адвокат на Доналд Тръмп, в компрометираща позиция: "Казаха ми, че ще има сцена с много известен човек... Беше наистина екстремно. Трябваше да избягаме от хотела, защото Джулиани извика полиция. Дори напуснахме щата," разказва тя пред GQ за сцената, донесла ѝ световната слава.