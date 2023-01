Евала на бившата: Любимите жени на Бен Афлек се събраха

Kъм семейството на Дженифър Лопес и съпруга ѝ Бен Афлек се присъедини и бившата му съпруга Дженифър Гарнър в неделя, за да отпразнуват музикално събитие с участието на звездите.

Гарнър и Лопес бяха видени заедно с децата си, докато пристигаха в залата за представления в Санта Моника, Калифорния. Срещата показа колко привидно уютно е станала обстановката в смесеното семейство и бившите съпрузи, откакто Афлек се ожени за Лопес миналата година, пише DailyMail.

Лопес и Афлек бяха забелязани с Еме, докато Гарнър пристигна в залата с по-голямата си дъщеря Вайълет и сина си Самюел, докато 14-годишната Серафина вероятно вече е била в залата. Цялото семейство беше облечено в ежедневни дрехи и по всичко си личеше, че обстановката е силно непринудена.

Лопес беше облечена семпло, но стилно в късо зелено сако от туид, което беше само частично закопчано. Звездата от "Out Of Sight" съчета елементите с дънки с висока талия, които подчертаваха извивките ѝ и леко се разширяваха в краищата. Дженифър носеше и обувки на платформа Louboutins в маслинов цвят, които подчертаваха ръста ѝ. Тя допълни визията си с луксозна чанта Birkin от Hèrmes в телесен цвят и носеше забележителни слънчеви очила с осмоъгълна форма, които имаха само скромен оттенък.

В същото време Бен приветливо разговаряше с детето на Лопес - 14-годишната Еме. Той носеше сако от въглен с черна разкопчана риза, черни дънки и износени тъмни кожени ботуши.

Еме заложи на торбеста черна качулка и свободни дънки и карго джобове, заедно с черни маратонки. Забележително е, че близнакът на Еме - Макс, беше забелязан с групата, когато пристигнаха за представлението.

Дженифър Гарнър изглежда беше довела всичките си деца от Бен. Тя избра по-скромен вид с пухкаво тъмносиньо пухено палто с оребрена яка, което напласти върху топъл сив оребрен пуловер. Звездата от "Алиас" заложи на изрязани сини дънки и се спря на спортен комплект маратонки в цвят тил, докато косата ѝ беше вързана на небрежна конска опашка. в ръка тя носеше само портмоне и телефон.

Самюъл носеше обувки Nike в няколко цвята, които контрастираха със синята му качулка и тъмните дънки с издути кръпки над коленете. Вайълет носеше червен шарен гащеризон с бели маратонки и кремава жилетка, украсена със сърца.

Това събитие с участието на Дженифър се случва в същия ден, в който бяха публикувани нови снимки от предстоящото възраждане на третия сезон на култовия комедиен сериал "Party down".

Сериалът беше отменен след втория си сезон през 2010 г. поради нисък рейтинг и загубата на членовете на актьорския състав Джейн Линч (която пропусна втория сезон, за да участва в Glee) и Адам Скот, който щеше да напусне, за да участва в Parks And Recreation. Във възобновения трети сезон участват няколко известни актьори, а Гарнър ще се присъедини като филмов продуцент.

Срещата на Дженифър Лопес с бившата съпруга на съпруга ѝ идва, след като тя разкри за присъединяването към това семейство, докато говореше с Extra на премиерата на новата си романтична комедия Shotgun Wedding в сряда.

"Всичко върви много, много добре, невероятно е, имаме пет прекрасни, прекрасни деца, благословия е!", каза тя. "Днес закарахме едното от тях на училище и просто си мислехме за това, в какво се е превърнал животът ни, и се чувствахме толкова благословени и благодарни за това, че сме се озовали в живота на другия" - продължи тя.

По време на участието си в предаването Today по-рано тази седмица Дженифър заяви, че е имала "най-добрата си година" от много време насам, след като с Бен са заживели заедно и децата им най-накрая са могли да бъдат заедно под един покрив.

"Заживяхме заедно, децата заживяха заедно. Така че това беше един наистина емоционален преход. Но в същото време всичките ти мечти се сбъдват и това беше просто една феноменална година. Мисля, че това е най-добрата ми година, откакто се родиха децата ми", разказва тя.

По време на разговора си с People Дженифър разказа как се опитва да жонглира между натоварената си певческа и актьорска кариера и задълженията си на майка, а сега и на мащеха.

"Не съм от хората, които споделят гнева си. Не чувствам, че това е моят живот като изпълнител. Винаги трябва да показваш най-доброто от себе си" - обясни тя. 'Но аз съм човешко същество като всички останали и понякога страдам мълчаливо".

Попзвездата добави, че е трябвало внимателно да обмисли колко лични подробности е готова да разкрие пред обществеността в музиката си.

"Мислех много за това - като например кои части от себе си да споделя с публиката си? И какво означава да бъдеш артист и да бъдеш автентичен", продължи тя. "И чувствам, че има някои неща, които трябва да бъдат казани и споделени.

Дженифър добави: "Но истината е, че аз съм като всички останали. Понякога се боря, понякога се чудя, понякога се съмнявам и съм несигурна".

Създателката на хитове ще издаде деветия си студиен албум This Is Me ... Now, по-късно тази година, въпреки че датата на издаване все още не е обявена. Албумът е наследник на "This Is Me... Then", който тя издава през 2002 г. по време на първата си връзка с Бен.