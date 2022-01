Ето я първата жена с 300 млн. Instagram последователи

Справящата се брилянтно в областта на социалните медии и бизнес акула Кайли Дженър, член на клана Кардашиян, стана най-следваната жена в Instagram в света, надхвърляйки 300 милиона последователи, сочат данни от нейния акаунт.

24-годишната риалити звезда изпревари поп певицата Ариана Гранде, за да стане най-популярната жена в приложението.

Мъжът с най-много последователи в Instagram в света остава футболната сензация Кристиано Роналдо с 389 млн. последователи. Колегата му Лионел Меси също е надхвърлил 300 милиона.

Дженър стана известна като част от телевизионното риалити шоу "Keeping Up with the Kardashians", в което участва заедно с известните си сестри Ким, Кортни и Клои Кардашиян. След това тя основа изключително успешната компания за гримове „Kylie Cosmetics“, наред с доходоносните инвестиции в света на бизнеса.

През септември Дженър обяви в Instagram, че е бременна с второто си дете. Тя има дъщеря от партньора си рапъра Травис Скот, който на 5 ноември изнасяше концерт на музикалния фестивал „Astroworld“ в Хюстън, когато при сбиване с фенове загинаха 10 души. След трагедията Дженър се усамоти, като се върна в Instagram едва на 24 декември, за да публикува снимка на майка си, последвана от снимки този месец, на които се вижда наедрелият корем на Дженър.

През 2018 г., след като се роди дъщеря ѝ, Дженър счупи рекорди, когато съобщението ѝ за раждането получи повече от 18 милиона харесвания - рекорд, който оттогава е подобряван многократно, като публикация на снимка на яйце получи най-много харесвания за всички времена досега: 55,7 милиона.