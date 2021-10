След епична музикална битка със Самураят, Малинката стана петата маска, която падна в третия сезон на "Маскираният певец“. Панелът отново отбеляза попадение, когато под атрактивния костюм се оказа талантливата изпълнителка Lady B. Звездните детективи безпогрешно разпознаха тайнствената улика, която певицата донесе на сцената на мистериозното шоу, пише plovdiv24.bg



"Нe трябваше да нося тези пусти плитки. Слухът на AZIS е трепач, не можах да го излъжа. Искам да благодаря на Маги, Кремена и целия екип, който се грижеше за нас. Благодарна съм, че оценихте таланта ми и ме поканихте в предаването“, разказа развълнувано Lady B. Елитният Панел я поздрави за избора на песни, след като днес бе избрала да изпълни "I’m So Exited" на The Pointer Sisters, достигнала 30-о място в класацията US Billboard Hot 100 през 1982 година.



Шестият епизод на "Маскираният певец“ бе белязан от две титанични битки. В борба за победата се изправиха Самураят и Малинката, а в троен грандиозен сблъсък сили премериха Перлата, Камъкът и Госпожицата. Всяка от маските показа и първите предметни улики в студиото, а сред тях зртелите на NOVA видяха плитки за коса, пастели, ръкавици за бокс, химикалка и плоча.



Тази събота зрителите се насладиха на цели две гост-маски. Бикът се завърна от първия сезон на шоуто и даде впечатляващ старт на вечерта. Под атрактивния костюм се показа китаристът Димитър Кърнев, а минути преди последната битка за вечерта под розовата маска на Булката изскочи Маги Джанаварова, която феновете познават и като Пчелата от първия сезон на "Маскираният певец“. Бикът успя да заблуди напълно звездния Панел, но Маги Джанаварова бе разпозната от Марта Вачкова и Алекс Раева.