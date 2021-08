Ето кои са 5-те най-добри сериала за 2021 година

Годината напредна доста и е на път да влезе в своята последна четвърт. Нека видим кои са най-добрите сериали, които 2021-ва ни донесе до момента:

Loki

Първи сезон на Loki беше доста интригуващ и интересен и определено намира място в тази класация. Пътуване във времето и пространството ни беше донесено от Marvel, а чудесната игра на Том Хъдълстон беше невероятна. Сериалът е изключително важен в развитието на фаза 4 от вселената на Marvel. Очакваме с нетърпение втори сезон.

Mare of Easttown

Този сериал ни представя невероятна игра на Кейт Уинслет, а това е една от най-добрите ѝ роли въобще, като самата тя сравнява този мини-сериал с представянето си в "Титаник".

Invincible

Първи сезон на този анимиран сериал е много обещаващ. Сериалът е адаптация по комикс и ни представя филм за супер герои за възрастни, който е пълен със сатира, пише actualno.com. Имаме екип, който развива своите супер сили, зъл герой от типа на Супермен. За щастие, сериалът не попада в клишетата на този жанр и успява да изненада приятно.

The underground railroad

Един мини-сериал, който стъпва на страхотна новела със същото име. Мрачна атмосфера и невероятна игра. Има елементи на фентъзи, които са брутално приземени от реалността на робството в САЩ. Не препоръчваме да гледате всички епизоди наведнъж.

Wandavision

Даваме първото място на продукция на Marvel, която доста ни шокира и буквално ни скри шапките. Wandavision имаше изключително интересна история, добра актьорска игра и страхотни визуални ефекти. Сериалът беше страхотен начин да се открие годината за Marvel, а излезлите след него "The falcon and the winter soldier" и дори "Loki", сякаш не успяха да стигнат високата летва, която беше поставена тук.