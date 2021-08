Ето ги мъжете на Дженифър Лопес

Неотдавна Дженифър Лопес сложи окончателно край на 4-годишната си връзката си с бившия бейзболист Алекс Родригес. Затова ние решихме да си припомним всички мъже на 52-годишната поп дива и може би да разберем най-сетне защо тя не успява да постигне щастие в личния си живот.

Дейвид Круз – автомонтьор

За пръв път бъдещата звезда се влюбва на 15 години, а мечтаният ѝ партньор бил Дейвид Круз, автомонтьор в един от сервизите в Ню Йорк. За него младата Дженифър била готова дори да избяга от вкъщи – майка ѝ не одобрявала тази връзка и ѝ забранила да се вижда с Дейвид. Въпреки това двамата влюбени продължили да бъдат заедно почти десет години, до 1994 г. Дейвид напуснал Дженифър, тъй като не могъл да понесе постоянно растящата популярност на звездата – той искал да отвори дюкян за химическо чистене, да започне спокоен семеен живот с деца и жена-домакиня... А може би просто не е могъл да удържи в клетка тази райска птица, на която, както вече знаем, и целият свят ѝ е твърде малък, какво да говорим пък за Бронкс!

Уесли Снайпс – актьор

Дженифър Лопес прави дебюта си на големия екран с филма „Моето семейство“, а после получава роля и в екшъна „Влакът трезор“. Славата я дарява не само с първи голям хонорар, но и с първа „звездна“ любовна връзка с партньора ѝ от снимачната площадка Уесли Снайпс. Днес това е трудно за вярване, но през 1995 г. Джей Ло и Уесли бяха смятани за една от най-ярките двойки на червената пътека. В едно от интервютата актрисата споделя впечатленията си от първата си „креватна“ сцена и заявява, че Уесли е бил страхотен. „Той има чудесно чувство за хумор. По време на снимките се държа като истински професионалист. Пита ме какво би ми помогнало да се почувствам по-комфортно. А аз му отговарях – музиката, усили я малко!“. Но както се случва с повечето любови, зародили се на снимачната площадка, и тази между Дженифър и Уесли скоро приключиба. Което не може да не ни радва на фона на неговите проблеми с данъчните...

Оджани Ноа – сервитьор

През 1997 г. в един от ресторантите в Маями Дженифър Лопес се запознава със сексапилния кубинец Оджани Ноа, който работил... като сервитьор. Само седмица по-късно предприемчивият хубавец предлага ръката и сърцето си на изгряващата звезда. Само ако знаеше хубавицата какви проблеми я очакват, сигурно би отказала. Но не... През февруари 1997 г. двамата празнуват сватба, а година по-късно се развеждат. Разбрали се да си останат приятели, но това било трудно осъществимо – Оджани до последно се опитвал да извлече полза от краткотрайната си връзка със звездата и ту молил Дженифър да му намери работа, ту посягал да напише скандални мемоари, ту заплашвал да пусне в свободното пространство „домашно видео“ с участието на Джей Ло. За щастие тя успява да блокира нападките на бившия си съпруг...

Шон Комбс (P Diddy) – музикант

Докато работи по албума си On the 6, Дженифър се запознава с Шон Комбс - AKA P Diddy. През 2000 г. Джей Ло излиза гордо на червената пътека на Grammy с рокля от Versacce с невероятно дълбоко деколте и под ръка с P Diddy. Бурната R'n'B любов продължава две години и приключва в навечерието на Деня на влюбените през февруари 2001 г., малко след арестуването на рапъра за притежание на незаконно огнестрелно оръжие. Връзката на двойката датира от 1999 г. до 2001 г., но предполагаема изневяра принуждава Джей Ло да сложи край на отношенита ѝ с Шон. През 2003 г. тя коментира: "Никога не съм го хващала, но просто знаех. "Няколко години по-късно обиденият от раздялата P Diddy споделя в интервю: „Да, имах връзка с Дженифър. Тя е много красива жена. Беше ми хубаво да бъда с нея, но нищо повече“. Междувременно Джей Ло може да е благодарна за много неща на рапъра – точно той ѝ помага при работата ѝ над дебютния ѝ албум On the 6, показва ѝ какво означава богат живот и я научава да обича диамантите. А неприятният инцидент със стрелба в нощен клуб само подгрява интереса на публиката към новия филм на дивата - „Клетката“. Въпреки всичко двамата остават приятели и запазват добрите си отношения. Те дори бяха хванати да се прегръщат зад кулисите в Лас Вегас през септември 2018 г.

Крис Джъд – танцьор

През 2001 г. Джей Ло се омъжва за втори път. Неин избраник става танцьорът Крис Джъд, с когото тя се запознава на снимачната площадка на клипа Love Don't Cost A Thing. Красавецът с атлетично тяло танцувал толкова вдъхновяващо, че още през септември холивудската звезда поканила гости на втората си сватба. Семейното им щастие обаче срещнало коравия айсберг на бита в мирното си плаване. След медения месец Крис вече не искал да се върне към танците, а се качил на главата на жена си, пръскайки парите ѝ наляво и надясно. Тогава Дженифър проумяла, че се е омъжила за използвач, и при това... без да подпише брачен договор. Разводът ѝ струвал 18 млн. долара. Освен това поучилата се от горчивия си опит от първия развод Дженифър накарала Крис да обещае писмено, че няма да разгласява подробности от личния им съвместен живот.

Марк Антъни – певец

Двамата се омъжват на 5 юни 2004 г. на тайна церемония. На 22 февруари 2008 г. се раждат близнаците Ема и Макс. През лятото на 2011 година Дженифър и Марк се разделят. В продължение на седем години в Холивуд нямаше по-колоритна двойка от Дженифър Лопес и Марк Антъни. Сексапилната и ефектна певица постоянно се появяваше с някакъв неугледен мъж, когото наричаше „любовта на живота си“ и от когото четири години след сватбата роди близнаците Ема и Макс. Семейният живот с латиноамериканския певец промени много Джей Ло – от Jenny From The Block и R&B Girl тя се превърна в преуспяла бизнес дама, примерна съпруга и грижовна майка. „С третия си съпруг най-сетне постигнах щастлив семеен живот“, сподели тя в интервю. Дженифър и Марк направиха дори и невъзможното – убедиха таблоидите в искреността на чувствата си! Затова когато двойката съобщи официално, че се разделя, новината имаше ефекта на гръмнала бомба. Двамата отказват да коментират основната причина за развода си, а второстепенните поводи, „разкрити“ от таблоидите са неубедителни (че как ще се разделят Дженифър и Марк заради спорове относно местожителството или плащането на данъци?).

Бен Афлек – актьор

Преди да приеме Марк Антъни като нещо повече от приятел, Дженифър Лопес среща през 2002 г. на снимачната площадка красавеца Бен Афлек. Скоро влюбените стават най-обсъжданата двойка, а папараци следят всяка тяхна крачка. Звездната двойка обаче не се чуди твърде дълго, измъчвайки феновете и обявява годежа си. Но... сватбата, планирана за септември 2003 г. така и не се състоява. Церемонията е отменена броени часове преди началото ѝ. Постепенно губят сила и чувствата на влюбените – говореше се, че Дженифър не могла да се примири с пристрастието на Бен към хазарта, а той от своя страна бил шокиран от брачния договор, който булката му съставила, научена от горчивия опит от предишните си бракове. Но може би Афлек просто не е имал смелостта да се подслони в сянката на толкова преуспяла жена...

Каспър Смарт

С младия танцьор и хореограф Дженифър се среща от 2011 до 2016 г., макар че в началото никой не очаква „момчето-играчка” на суперзвездата да се задържи толкова дълго. Каспър се сближава с децата на Дженифър и на практика няколко години четиримата живеят като семейство. Огромната разлика от 19 години между Лопес и приятеля ѝ обаче в крайна сметка натежава и след няколко раздели и събирания всеки окончателно поема по собствен път.

Дрейк

Аферата между двамата е кратка – само около два месеца, но въпреки това те решават да се представят официално като двойка с общо селфи в Инстаграм. За Дженифър Лопес обаче разумът бързо надделява – разликата от 18 години между нея и рапъра не оставя място за надежда, че между тях може да се получи нещо дългосрочно.

Алекс Родригес - спортист

Последната глава с име Арекс Родригес от любовния роман на Джей Ло за съжаление приключи в четвъртък, когато тя обяви раздялата си с дългогодишния си годеник. Влюбените птици се събраха през 2017 г. и обявиха годежа си през март 2019 г. Двамата споделяха множество снимки на своето смесено семейно гнездо. Алекс има две дъщери от бившата си съпруга Синтия Скъртис, а Лопес се радва на 13-годишните си близнаци Еми и Максимилиан от брака ѝ с певеца Марк Антъни.

Самата певица и актриса потвърди наскоро, че е възобновила отношенията си с актьора Бен Афлек.