Много ефектен кадър показа синоптичката и водеща Натали Трифонова. Звездата на bTV се похвали със скъпо диамантено колие в комбинация с обеци, придружени от коментар: "They say diamonds are a girl’s best friend…Well, it’s true! Диамантените снежинки от @myfirstdiamondjewellery са по-хубави от снежинките, които аз съм пуснала навън!".

Мрежата завря от комплименти, но мнозина съзряха голяма прилика с една от най-известните ни поп фолк певици - Емилия. На някои това им хареса, но други хич не одобриха новата "чалга" визия на синоптичката.

"Приличаш на Емилия преди 20 години", "Прекалено много грим", "Това не е твоя образ, Наталче ! Приличаш на студена и безчувствена снобка", коментират фенове. Други побързаха да уверят хубавицата, че е уцелила цвета на косата и прическата, а резултатите са фантастични.