Задава се филм, посветен на Бритни, но коя ще изиграе Кралицата на попа?

В интервю за Cosmopolitan, актрисата разкрива, че бившата лична асистентка на Бритни, Фелисия Кулота, смята, че тя би била идеалната "Кралица на попа". Ема признава, че да изиграе Бритни би било истинска мечта и се надява този слух да стане реалност, пише dir.bg.

Ема споделя, че е огромен фен на Бритни и разказва как, когато албумът "In the Zone" излиза през 2003 година, тя се заключила в стаята си, твърдо решена да научи всички песни наизуст, преди да излезе оттам.

Сега, като типичен представител на поколението на "милениалите", Ема дори пее вечните хитове на сина си, по време на къпане, както и по време на ежедневните си занимания.

Бритни все още не е особено уверена относно кастинга на филма. Изпълнителката отправи въпрос към феновете си какво искат да видят в предстоящия филм. Очевидно проектът е все още в ранните си етапи, пише TMZ.

Феновете настояват за филм за Бритни Спиърс още от излизането на автобиографията й "The Woman in Me" миналата есен. Мнозина се чудят кой би могъл да изиграе Бритни и ключовите хора в живота й, като Джъстин Тимбърлейк.