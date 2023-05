Невероятно шоу направи култовата диско група C-Block, която пя снощи в Planet edition пред пловдивска публика. Почитателите им отново чуха емблематичните им хитове Time Is Tickin' Away, So Strung Out, Summertime.

Зад пулта бе известният диджей Марти G. Певците пристигнаха с 12-метрова лимузина от Limos. Роб Мъни и Лаура изпиха по чаша шампанско в лъскавото возило. Изпълнителите бяха сюрпризирани от техни фенове, които ги изненадаха с невероятни подаръци. Фенка на Роб Мъни му подари гоблен, на който бе избордирано лицето на майка му. Това трогна много Роби, като той дори се разплака. За Лаура почитателите й бяха приготвили подарък плюшено мече и сребърно синджирче. Лаура бе впечатлена и от българската шопска салата, която заяви, че обожава.

Репортер на "Марица" имаше уникалната възможност да се срещне и да направи интервю със звездите в 12-метровата лимузина преди концерта. Вижте какво казаха още изпълнителите от C-Block пред нашата камера.