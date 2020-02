Две скандални звезди влизат в "Като две капки вода" СНИМКА

Маги Джанаварова и Луна ще се присъединят към звездните участници в новия сезон на „Като две капки вода“.

„Приключенията за мен след „Маскираният певец“ продължават. Нямам търпение и много се вълнувам за участието си в шоуто. Нека приключението започне на 24 февруари“, споделя с очакване Джанаварова, която изпълнява хитовете „Трябва да знам“, „Сама“, „Just The Two Of Us”.

„Обичам хората. До сега изявите ми във формати, категорично бяха по сценарий, какъвто са очаквали от мен, но сега влизам в най-гледаното предаване в национален ефир, да забавлявам и да се раздам за зрителите. Да изляза отново от зоната си на комфорт и да радвам публиката, в това се изразява развитието на всеки един артист. Нямам ограничения. Всичко е възможно за Луна Президент. Аз съм това, което сте Вие. Вие сте това, което съм Аз.“, споделя Луна.

Определяна от почитателите ѝ като „явление без аналог“ и „Царица на шоуто“, тя ще се изправи пред своя първи образ в понеделник вечер, пише стандартнюз.бг.