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Пловдив
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Две прекрасни дами от „Марица“ празнуват рожден ден

  • 13.12.2020 | 06:45
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/dve-prekrasni-dami-ot-marica-praznuvat-rojden-den Marica.bg
  • Marica.bg
  • 197 прегледа
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Светла Костова - специалист в отдел "Реклама" във вестник "Марица"

Светла Дочева - специалист в отдел "Обяви" във вестник Марица"

Христо Разсолков - бивш директор на полицията в Пловдив 

Нели Ангелова - журналист

Иван Иванов - икономист

чрд рожден ден прекрасни дами марица
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