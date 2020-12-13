Две прекрасни дами от „Марица“ празнуват рожден ден 13.12.2020 | 06:45 https://www.marica.bg/lajfstajl/dve-prekrasni-dami-ot-marica-praznuvat-rojden-den Marica.bg Marica.bg 197 прегледа 0 коментара Принтирай Светла Костова - специалист в отдел "Реклама" във вестник "Марица" Светла Дочева - специалист в отдел "Обяви" във вестник Марица" Христо Разсолков - бивш директор на полицията в Пловдив Нели Ангелова - журналист Иван Иванов - икономист чрд рожден ден прекрасни дами марица
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни