Драмата в семейството на Брус Уилис няма край:# Нещо ужасно сполетя дъщеря му

Най-малката щерка на Брус - Талула Уилис винаги е била откровена за психическото и физическото си здраве

Тя разкри, че е била диагностицирана с аутизъм миналото лято.

Дъщерята на Брус Уилис и Деми Мур сподели старо видео в Instagram, на което гали главата на баща си, докато върви по червения килим с него, и го надписа.

Един последовател похвали 30-годишната Талула за публикуването на клипа и попита дали е била диагностицирана като дете, на което тя отбеляза, че това е „първият път“, когато споделя публично диагнозата си.

"Разбрах това лято и това промени живота ми“, отговори Талула, преди да се опише като „неврологична“ в отделен коментар.

Разстройството от аутистичния спектър (ASD) е „широк набор от състояния, характеризиращи се с предизвикателства със социални умения, повтарящи се поведения, реч и невербална комуникация“, според Autism Speaks.

Талула винаги е била откровена за психическото и физическото си здраве, като наскоро сподели как възстановяването ѝ от анорексия понякога е било „объркано“.

„Имам интензивен момент на романтизиране на нездравословните времена и на това как се чувствах да се движа през деня с такова голямо тяло“, написа тя в Instagram миналия месец. „Просто исках да го изразя, защото знам (надявам се), че не съм сам.“

Tallulah Willis is publicly opening up about her autism diagnosis for the first time. https://t.co/Lb3tc7msn5