Скандалът им отива! Докато Бритни Спиърс се занимава с развода си, Мадона ѝ предлага интригуващо предложение. Според "Page Six" 65-годишната легенда на поп музиката се надява Спиърс да се присъедини към нея на сцената по време на предстоящото ѝ турне "Celebration".

Макар че Мадона работи по пренасрочването на няколко дати от турнето - след като по-рано това лято тя бе откарана в интензивното отделение - все пак би искала Бритни да се присъедини към нея за една от петте дати в Лос Анджелис през март 2024 г. Твърди се, че Мадона иска да се събере отново със своята колежка, за да отпразнува предстоящата 20-годишнина от съвместната им песен "Me Against the Music".

Първоначално е искала Брит да се присъедини към турнето ѝ още тази година, но заради бактериалната инфекция, която получи, всичко бе отложено, разкрива източник пред изданието.

Музикалните легенди са споделяли една сцена и в миналото. Тогава обединиха усилията си и с друга поп певица - Кристина Агилера, а изпълнението им завърши с целувка.

Това няма да е първото присъединяване на Спиърс на турне на Мадона. През 2008-а по време на "Sticky & Sweet Tour" сбъднаха желанието на публиката като излязоха двете.

Колкото до Бритни - миналата седмица изпълнителката на "Toxic" разкри, че планира нов албум, на фона на бракоразводното дело, което води със Сам Асгари. Освен това е съсредоточена върху мемоарната си книга "The Woman In Me", чието излизане е планирано за 24 октомври. Ако Спиърс наистина издаде нов албум, това ще бъде първият ѝ след "Glory" от 2016 г.

Що се отнася до Мадона - певицата се възстановява и се готви да започне репетиции в Лондон. "Целият екип на Мадона заминава за Лондон, за да започне репетиции по турнето", споделя още източникът. "Някои от танците са по-лесни, за да не натоварват Мадона. Тя се фокусира повече върху това да бъде водеща, отколкото да се опитва да бъде в крак с поддържащите танцьори. Ще продължи да прави страхотно шоу, но основната грижа на екипа ѝ е да се увери, че е здрава", уточни запознатият.