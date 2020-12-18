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Днес за рожден ден черпи режисьора Нидал Алгафари

  • 18.12.2020 | 06:30
    • https://www.marica.bg/index.php/lajfstajl/dnes-za-rojden-den-cherpi-rejisyora-nidal-algafari Marica.bg
  • Marica.bg
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Tаня Ризова - състезателка по спортна стрелба

Нидал Алгафари - режисьор

Петър Кънев - депутат от БСП лява България в 44-ото НС

Светослав Гаврийски - финансист, бивш управител на БНБ 

 

честит рожден ден нидал алгафари режисьор чрд
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