Днес за рожден ден черпи режисьора Нидал Алгафари 18.12.2020 | 06:30 https://www.marica.bg/index.php/lajfstajl/dnes-za-rojden-den-cherpi-rejisyora-nidal-algafari Marica.bg Marica.bg 74 прегледа 0 коментара Принтирай Tаня Ризова - състезателка по спортна стрелба Нидал Алгафари - режисьор Петър Кънев - депутат от БСП лява България в 44-ото НС Светослав Гаврийски - финансист, бивш управител на БНБ честит рожден ден нидал алгафари режисьор чрд
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