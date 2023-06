Джони Деп взриви "Арена София" СНИМКИ

Световните звезди Джони Деп, Алис Купър и Джо Пери направиха зрелищен концерт тази вечер в София. Супергрупата Hollywood Vampires изнася концерт в рамките на световното си турне. Актьорът Джони Деп, певецът Алис Купър и музикантът Джо Пери свирят и пеят на сцената в столичната зала „Арена София“, пише standartnews.com.

Песента на The Doors ,,Break on through to the other side", в изпълнение на Алис Купър, вдигна градуса на и без това приповдигнатото настроение в зала ,,Арена София". "До 3 ч сутринта ще бъдем пияни", провикна се от сцената Алис. Докато Джони Деп беше повече от скромен и просто си свиреше.