Джони Деп - карибският пират с китара и бутилка ром СНИМКИ

Даровит актьор. Талантлив музикант. Много, много лошо момче. Красавец, неспособен да тъпче на едно място, особено в любовта. Това са само част от многото лица на изумителния Джони Деп, когото публиката боготвори, дори и след космическите скандали с последната му половинка Амбър Хърд. След кратката принудителна пауза той се завръща в киното, като междувременно покорява рок сцените с групата “Hollywood Vampires”.

Несъмнено ролята му на пирата Джак Спароу в продукцията на „Дисни“ го изстреля на върха. До онзи момент обаче Деп вече е спечелил сърцата на публиката с неподражаемото си Аз. Джон Кристофър Деп II, както е записан в документа си за самоличност, e роден през юни 1963 г. в Оуенсборо, Кентъки, САЩ. Вече на 59 години, той е натрупал солидна биография, която никак не е за подценяване.

Той е най-малкото от четири деца в семейството на сервитьорката Бети Сю Палмър и строителния инженер Джон Кристофър Деп. Малкият Джони не може да се похвали с лесно детство. Семейството му води номадски начин на живот, мести се през няколко месеца, което се отразява на бъдещия музикант и актьор. Поредният удар за него идва, когато родителите му се разделят през 1978 г. Тогава той е едва на 15 години.

Всъщност Деп винаги е бил свързан много повече с музиката, отколкото с магията на киното.

Още на 12 години се сдобива с първата си китара

и не губи време. Сформира банди, свири в други такива. Страстта към музиката го кара да напусне гимназията, за да сбъдне мечтата си да стане рок звезда. Не след дълго той размисля и решава да се върне, за да завърши образованието си, но изненадващо директорът го насърчава и го съветва да продължи да се занимава с музика. Така Джони започва да свири на китара в групата „The Kids”. Музикантите са топло приети от публиката. Покоряват цяла Флорида, след това - Лос Анджелис. Междувременно Деп работи, за да си изкарва прехраната и да преследва мечтата си. Влюбва се в сестрата на фронтмена на групата - Лори, която се грижи за грима. Това е първото му завоевание, но и първото му разочарование. Връзката им продължава само две години. Но благодарение на нея Деп прави дебюта си в киното. Лори е близка с известния актьор Никълъс Кейдж. Уреждат прослушване на Джони и той играе тийнейджър, изяден в собственото си легло в „Кошмарът на Елм Стрийт“ от 1984 г.

След като първата стъпка е направена, вратите на Холивуд остават завинаги отворени за Деп. През 1987 г. той получава главна роля в телевизионен полицейски сериал, озаглавен „21 Jump Street”. Деп влиза в кожата на Том Хансън, младо ченге под прикритие, което лови престъпници. След като напуска сериала, актьорът започва да работи с престижния режисьор Тим Бъртън. Спойката между тях е толкова добра, че следват блокбъстър след блокбъстър. Именно тези филми, като „Едуард Ножицата“, „Слийпи Холоу“, „Ед Ууд“ и „Чарли и шоколадовата фабрика“, показват пълния потенциал на Деп и го правят стопроцентова звезда.

Цената на актьора се вдига буквално всекидневно

Звънят му да му предлагат роли и наддават за участието му. Така се стига до ролите на агент на ФБР, който прониква в мафията в „Дони Браско“ и „Деветата порта“ на Роман Полански. Целият този труд и класа водят Джони до влизането в продукция, която ще промени живота му завинаги. Да, става въпрос за „Карибски пирати“. Ролята на пират става емблематична. Интересен факт е, че неговото брилянтно изпълнение във всички части на продукцията е заимствано от поведението и гримасите на Кийт Ричардс от „Rolling Stones“. Това му носи първа номинация за "Оскар". Поредицата на "Дисни" „Карибски пирати“ се превръща в най-касовата в историята на киното.

Докато кариерата му търпи изключително бързо развитие, Деп се опитва да съчетава музикалната си мечта с актьорската вселена. В някои от филмите с негово участие той свири. В „Шоколад“ - на акустична китара, в саундтрака към „Имало едно време в Мексико“ също има дейно участие. Деп е бил китарист и в песни на Oasis, Shane MacGowan, Iggy Pop, Vanessa Paradis, Aerosmith , Marilyn Manson и The New Basement Tapes. Появява се в музикални видеоклипове на „Tom Petty and the Heartbreakers“, „The Lemonheads“, Аврил Лавин и Пол Маккартни.

През 2015 г. Джони Деп сформира супергрупата Hollywood Vampires с легендите Алис Купър и Джо Пери. Групата включва и Брус Уиткин, негов приятел от бандата му от 80-те „The Kids“. Деп издава своя едноименен дебютен студиен албум през септември 2015 г. Той включва 11 класически рок кавъра, както и три оригинални песни (всички написани в съавторство от Деп). Лошото момче на Холивуд работи съвместно също с легендарния китарист Джеф Бек, с когото правят турнета из целия свят.

Често в интервюта Деп е питан за произхода на фамилното си име. Всъщност то идва от френско-хугенотския имигрант Пиер Диеп, който се установява във Вирджиния около 1700 г. В интервюта през 2002 г. и 2011 г. Джони твърди, че има индианско потекло. Това му спечели много критики, особено когато влезе в ролята на индианеца Тонто в продукцията на "Дисни" „Самотният рейнджър“.

Сърцеразбивачът с дузина провалени връзки

Любовният живот на Джони Деп може да се опише с една дума - природно бедствие. Талантливият актьор е пленил много сърца. Както вече стана ясно, първата му официална съпруга е Лори Алисън, с която се развежда две години по-късно. След нея има два годежа - за актрисите Шерилин Фен и Дженифър Грей. През 1990 г. започва нов романс с актрисата Уинона Райдър. Дори си татуира "Завинаги Уинона", която по-късно променя на "Завинаги вино". От 1994 г. до 1998 г. той има връзка с английския модел Кейт Мос. След поредната раздяла Джони Деп започва да се среща с френската актриса и певица Ванеса Паради. Тя е майката на двете деца, които има Деп - момче и момиче - Лили и Джон. И тази връзка не успява да просъществува дълго. През юни 2012 г. двойката обяви раздялата си.

Следва разтърсваща връзка, която тръгва от снимачната площадка, Деп започна да се среща с актрисата и модел Амбър Хърд. През май 2016 г. Хърд подаде молба за развод и получи ограничителна заповед, с която Деп няма право да я доближава. Актрисата обвинява съпруга си във физически тормоз, той отрича. Разводът им е приключен през 2017 г., когато ограничителната заповед отпада и Деп приема да плати на Хърд предварително договорената сума от седем милиона долара. Самият актьор пък заведе дело за клевета срещу вече бившата си изгора.

В крайна сметка, преди месец и половина го спечели. Седемчленното жури в съда във Феърфакс, Вирджиния, единодушно реши, че есето на Амбър Хърд, публикувано във в. "Вашингтон пост", в което тя се описва като жертва на домашно насилие, е оклеветяващо Джони Деп, макар името му да не е споменато никъде. Актрисата бе осъдена да изплати на бившия си съпруг 15 милиона долара обезщетение заради твърденията, навредили на кариерата му и публичния му образ. Амбър пък трябва да получи обезщетение от 2 милиона долара, тъй като заседателите отсъдиха, че срещу нея е водена медийна кампания от страна на Деп и негов адвокат. Така реално актьорът печели 13 милиона. Делото, започнало през април т.г., бе последното от редица съдебни битки между бившата холивудска двойка след бурния им развод през 2016 г.

Джони Деп обаче не спира да превзема женските сърца. През 2019 г. се заговори за нова връзка - с младата танцьорка от Санкт Петербург Полина Глен. Двамата се сближиха в началото на годината, но танцьорката бързо сложи край на връзката им и се върна в Русия.