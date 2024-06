Джина Роуландс от "Тетрадката" е с деменция

Известната актриса и лауреат на почетна награда "Оскар" Джина Роуландс страда от болестта на Алцхаймер, разкри синът ѝ Ник Касаветис

Това съобщи "Асошиейтед прес".

В интервю за "Ентъртейнмънт уикли", публикувано във вторник, режисьорът каза, че Роуландс страда от заболяването от пет години. Във филма "Тетрадката" на Касаветис от 2004 г. актрисата изпълнява ролята на възрастната Али - главната героиня, която страда от деменция.

Прекарахме доста време, разговаряйки за Алцхаймер, искахме да бъде автентична в този образ, и сега, през последните пет години, тя страда от Алцхаймер, каза Касаветис в интервюто. "Тя е в пълна деменция. Толкова е лудо - преживяхме го, тя го изигра и сега ни се стовари", каза режисьорът.

Представител на Роуландс потвърди, че Касаветис "говори от името на семейството".

