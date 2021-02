Дженифър Лорънс се преби зловещо, вижте как

Богатите също плачат, падайки! Американската актриса и звезда от поредицата филми „Игрите на глада“ Дженифър Лорънс получи травма по време на снимките на комедията Don't Look Up („Не гледай нагоре“), съобщи The Boston Globe. Според изданието инцидентът е станал на снимачната площадка през нощта.

При заснемане на една от сцените актрисата не успяла да се отдръпне на безопасно разстояние и в нея попаднали отломки от стъкло и кошче за боклук, което по сценарий трябвало да влети през прозореца.

От удара Дженифър паднала на земята и към нея притичал колегата й Тимъти Шаламе. На местопроизшествието извикали медицински екип. По първоначални данни актрисата от „Наръчник на оптимиста“, „Американска схема“ и др. е била с наранено око или вежда. Снимачният процес е бил спрян. По-късно се появи информация, че Лорънс е добре и работата по филма ще бъде възобновена след няколко дни.