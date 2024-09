Дженифър Лопес се готви да срине Бен Афлек

Дженифър Лопес планира да “засрами” и да отмъсти на отчуждения си съпруг, Бен Афлек, като разкрие неговата мощ в спалнята.

In Touch Weekly съобщи, че Лопес не е готова да прости на Афлек след скорошната им раздяла. “Когато бяха заедно, Джей Ло издигна Бен на пиедестал, особено що се отнася до живота им в спалнята”, споделя вътрешнен източник. “Но сега тя казва на хората, че той не е бил толкова впечатляващ, колкото си е мислела някога.”

След раздялата им обаче мнението на Лопес за Афлек се е променило. “Но нейните розови очила са свалени и тя казва на хората, че той всъщност е бил доста егоистичен и елементарен любовник” добави източникът.

За читателите и тези, които не са запознати, Лопес е писала песни, прославящи нейния страстен романс с Афлек. Нейният албум This Is Me… Now: A Love Story, издаден през февруари 2024 г., беше знак на почит към тяхната възобновена любов и дори включваше песни, вдъхновени от личния им живот.

Въпреки това, сега, когато връзката им е приключила, Лопес съжалява за създаването на такива интимни почести. “Тя е разочарована, че е написала всички онези романтични текстове за него”, казва източникът пред In Touch, пише fakti.bg.

Въпреки това, след раздялата им през април, чувствата на Лопес са се променили драстично. Сега се говори, че тя работи върху песен, свързана с тяхната мъчителна раздяла. С новото си парче, Джен има за цел да засрами бившия си любим.

Сега звездата е “готова да издаде песен за раздяла, която ще го удари там, където боли, особено по отношение на уменията му в спалнята.”