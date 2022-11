Дженифър Лопес с голяма новина, феновете полудяха

Дженифър Лопес обяви предстоящото издаване на новия си албум, първият от девет години. Дискът се казваше This Is Me… Now по аналогия с друг албум на звездата – This Is Me…Then, издаден преди 20 години.

За повечето от феновете на певицата новината не бе изненада - онзи ден Лопес изтри всички публикации от Инстраграм и абонатите й веднага заподозряха, че това е загряване преди важно съобщение. Те се оказаха прави - звездата публикува видео, в което нейна снимка от корицата на This Is Me...Then се трансформира в Дженифър през 2022-ра .

This Is Me…Then излезе в периода на първия годеж на Дженифър Лопес и Бен Афлек, който не завърши със сватба, както знаем. Тогава Афлек участва във видеото към главния сингъл на записа на Jenny From the Block, а песента Dear Ben също е посветена на него, пише БГНЕС.

Албумът This Is Me… Now, който ще излезе през 2023 г., ще включва нови песни за Бен, който след 20 години все пак стана съпруг на Дженифър. Включително тези композиции Dear Ben pt. II и Midnight Trip to Vegas, който се отнася до тайната сватба на Лопес и Афлек в Лас Вегас. Общо албумът ще се състои от 13 песни.