Тъй като двамата не са подписвали предбрачен договор, всеки ще вземе само това, което е получил по време на съвместното си съжителство

Дженифър Лопес ще задържи годежния 8-каратов пръстен, оценен за 5 млн. долара, който Бен Афлек й подари докато все още бяха заедно. Това съобщава сп. People.

Изданието информира, че бижуто, което певицата получи през 2021 г., е със зелен диамант.

All about Jennifer Lopez's green engagement ring from Ben Affleck https://t.co/W6EpWgPeUi pic.twitter.com/uYS85TcMin