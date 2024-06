Дженифър Лопес избяга в Италия без Бен Афлек СНИМКИ

54-годишната Лопес показа плажното си тяло, облечена в жълто горнище

Дженифър Лопес изглеждаше впечатляващо, когато беше снимана в Италия на почивка без съпруга Бен Афлек, докато слуховете за развод продължават да се увеличават.

Според видео и снимки, получени от TMZ, актрисата е била забелязана в хотел в Позитано, крайбрежно село на Амалфи в Южна Италия, пише Pagesix.com.

Там тя и няколко приятели се отправиха към водата, където се качиха на яхта.

Jennifer Lopez Spotted Without Ben Affleck on Vacation in Italy https://t.co/yVZ6qebH73