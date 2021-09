Дженифър Лопес и Бен Афлек във Венеция ВИДЕО/СНИМКИ

See Ben Affleck and Jennifer Lopez arrive at the 78th Venice International Film Festival in Venice, Italy. @la_Biennale #BiennaleCinema2021 @JLo @BenAffleck @BBjlo @BstOfAffleck

More #GettyVideo @edwardspict #Venezia78 https://t.co/L9AO0tovBT pic.twitter.com/UcpSJwckTc