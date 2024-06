Дженифър Лопес и Бен Афлек продават имението си СНИМКИ

Новопостроената масивна къща разполага със 17 спални, 30 бани и паркинг за 80 автомобила

Слуховете за развод на Дженифър Лопес и Бен Афлек се засилват, след като имението им за 60 милиона долара се появи в сайт за недвижими имоти, което най-вероятно означава, че двойката възнамерява да го продаде, съобщава Daily Mail.

Звездната двойка купи къщата с площ 4300 кв. м за 60,85 млн. долара през май 2023 г., 10 месеца след като сключиха брак в Лас Вегас.

Новопостроената масивна къща разполага със 17 спални, 30 бани и паркинг за 80 автомобила.

По данни на агенцията за имоти, домът на двойката е снабден и с “единствен по рода си закрит спортен комплекс”, също така разполага със спортен бар, открит салон за отдих и басейн.

Няколко дни по-рано Джей Ло отмени предстоящото си турне в САЩ, "за да бъде с децата и семейството си". Докато някои смятат, че причината ѝ са проблемите с Бен, то американските медии припомнят, че новият албум на певицата и филмът ѝ, създаден от Netflix - „Атлас“, се оказаха пълен провал.

