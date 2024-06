Дженифър Анистън с трогателен спомен за "Приятели"

Дженифър Анистън стана емоционална по време на скорошно интервю, когато я попитаха за хитовото шоу "Приятели".

Ситкомът бе ключов както за нейната кариера, така и за тази на покойния ѝ колега Матю Пери.

Анистън беше част от актьорския състав от 1994-2004 г. заедно с Пери, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дейвид Шуимър и Мат Лебланк, пише vesti.bg.

Комедията беше огромен хит, доминираща в най-гледаното време, печелейки награди и редовно привличайки огромна аудитория през всичките си 10 години на излъчване.

Анистън трябваше да отдели малко време, за да се "събере", когато продуцент на Variety предложи нейният партньор в интервюто, звездата от "Abbott Elementary" Куинта Брънсън, да я попита „какво е да гледа „Приятели“ сега“.

Преди Брънсън да успее да зададе въпроса, Анистън каза: "О, Боже, не ме карай да плача."

„Съжалявам, току-що започнах да мисля за...“, добави емоционалната Анистън, очевидно имайки предвид Пери, който почина неочаквано в дома си през октомври на 54-годишна възраст.

Службата на съдебната медицина на окръг Лос Анджелис установи, че начинът на смъртта на Пери е нещастен случай, след като неговият асистент го намери безжизнен в джакузито в дома му.

„Не, добре съм. Това са сълзи на щастие“, отвърна тя, като избърса очите си.

Анистън отговори на Брънсън, която отбеляза също, че "Приятели" навършват 30 години през септември тази година.

„Фактът, че е имал този дълъг, прекрасен живот и все още означава много за хората, е един от най-големите подаръци, според мен и петимата – и шестимата – никога не бихме могли да си представим“, каза Анистън.

Тя добави: „Ние се виждаме. Говорих по FaceTime с Корт снощи за около час, и Лиза и момчетата, и ние просто имаме наистина... това е семейство завинаги.“

