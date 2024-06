Джъстин Тимбърлейк се пропил заради Бритни Спиърс

Джъстин Тимбърлейк е започнал да пие повече след разкритията на Бритни Спиърс, че я е накарал да абортира от него, когато двамата били само на 19 години. На всичко отгоре новият му албум не пробил в чартовете толкова, колкото му се искало.

43-годишният певец, любимец на поколения дами, бе арестуван в понеделник, след като обърна няколко в Sag Harbor's American Hotel в Хемпдънс, където са вилите на богатите нюйоркчани. Той бе изведен с белезници от районното, за да се яви пред съда. Най-вероятно всичко ще му се размине само с глоба от 1000 долара, след като бе пуснат без гаранция. Трябва обаче да се яви пред съда на 26 юли.

Той винаги е бил привърженик на алкохола, твърдят негови близки приятели. Но посегнал доста твърдо към чашката след разкритията на Спиърс. В биографията си "Жената в мен" тя разкрива за връзката си с Джъстин, която приключила през 2002 г., след като била притисната да абортира детето им.

След това дошъл и шокът с албума Everything I Thought It Was, който така и не стигна до първото място в чарта, след като бе пуснат през март.

"За него е много тежко да се бори с певци като Хари Стайлс и Дрейк. А когато излязоха продажбите на албума, не бе просто на себе си. Всички забелязвахме това от няколко месеца, но то повлия и на неговия творчески процес", споделя един от приятелите му.

"Той просто търси в алкохола някакво убежище от неуспехите си. Не че преди не пиеше. Но вероятно това е последното му истинско турне и той го усеща. Никой не бе доволен от продажбите", категоричен бе друг от неговите приближени.

Албумът дебютира с четвърто място в US Billboard 200, като събра 67 000 единици еквивалент, които бяха калкулирани от 31,13 милиона поръчани стриймвания и 41 000 чисти копия от албума.

Всичките му предни соло албуми дебютираха като №1 в чарта, а единствено дебютният му Justified зае второто място.

"За никого не е тайна, че Джъстин пие. Най-вече за танцьорите му. Идвал е няколко пъти на репетиции, смърдящ на бъчва. Всичко започна с драмата с Бритни Спиърс и тогава забелязахме, че пие повече. Не че е алкохолик, далеч е от това. Но явно така прочиства главата си след скандалите с Бритни и Джанет Джексън", допълва трети приближен.

В биографията си Бритни описва колко е била влюбена в Джъстин и как е искала двамата да са семейство. Когато забременяла, той заявил, че не е готов да е родител и двамата са прекалено млади. "За мен не бе трагедия. Просто много го обичах", коментира тогава тя. И през януари се извини на Тимбърлейк за коментарите си. Самият Тимбърлейк е признавал, че се е "натрясквал на кирка" и е имал "доста сериозен сблъсък с наркотиците". Преди ареста си бил на вечеря с приятели, където обърнал няколко питиета.

Според прителите му често след добро шоу празнувал с питие. Когато пиел, ставал много любеобвилен и започвал да флиртува. Заради това съпругата му Джесика Бийл ходела с него, за да не кривне. "Доста пъти бе с нас след приключване на концерт. Явно му знае навиците", категорични са негови познати.