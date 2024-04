Джъстин Бийбър целуна Джейдън Смит на фестивал ВИДЕО

Джъстин Бийбър и Джейдън Смит възобновиха любовта си по време на епична среща на фестивала за музика Coachella в събота, съобщава DailyMail.

29-годишният певец от The Sorry и 25-годишният актьор от Карате Кид, които за последно бяха забелязани заедно на вечеря в Бевърли Хилс през януари, се насладиха на привързана среща във VIP зоната до една от концертните сцени, както се вижда в нашумяло видео.

Джейдън очарователно изненада своя най-добър приятел, като го прегърна отзад.

След това Джъстин игриво клъвна бузата на Джейдън, преди да започне оживен разговор със стария си приятел и други общи приятели.

Както феновете знаят, връзката между суперзвездите датира от 2010 г., когато си сътрудничиха по хита на Джъстин Never Say Never — който беше и песента за филма на Джейдън Карате Кид.

Феновете бързо реагираха в социалните медии на събирането, като един написа "Джъстин Бийбър и Джейдън Смит носят настроението зад кулисите на Coachella! Страхотно е да видиш приятели, които се подкрепят взаимно и се наслаждават на фестивала заедно. Разклатете се, момчета!"

Друг се включи: „Ето как поздравявам моите приятели.“

През януари Джъстин и Джейдън се събраха отново с група свои приятели за вечеря в ресторанта на Уоли в Бевърли Хилс.

След като напуснаха заведението, дуото също беше забелязано заедно с приятелката на Смит, влиятелната Саб Зада, както и певеца и текстописец Хари Хъдсън, 30.

Джъстин и Джейдън бяха снимани последно заедно, докато празнуваха 30-ия рожден ден на Хъдсън заедно с Кендъл Дженър през юни 2023 г.

Срещата на най-добрите приятели идва, след като Джъстин и съпругата му Хейли Бийбър се насладиха на първия ден от Coachella, като присъстваха на главното изпълнение на Лана Дел Рей, което включваше изненадващо включване от Били Айлиш.

Насред празненствата Джъстин стоеше зад съпругата си, която носеше черна качулка и очила, нежно я галеше по главата, преди да я целуне нежно по челото, както се вижда във видео, публикувано в TikTok акаунта на Rolling Stone.

По-рано същия ден 27-годишната основателка на Rhode Skin беше видяна в Палм Спрингс да присъства на VIP партито на басейна на фестивала Revolve, пише slava.bg/.

Тя се забавлява на първия уикенд на Coachella и споделя клипове и снимки в своя профил в Инстаграм.

Пътищата на Джъстин и Хейли за първи път се пресичат през тийнейджърските им години, поддържайки периодична връзка в продължение на няколко години.

През юли 2018 г. те се сгодиха, запечатвайки ангажимента си с гражданска церемония в Ню Йорк по-късно същата година.

След това двойката избра по-голямо тържество, организирайки по-голяма церемония в Южна Каролина на следващата година.