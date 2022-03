Обличам и тялото, и духа, казва ексцентричната художничка Мира Бъчварова, с душа на творец и смелост на амазонка

Тя има душа на творец, смелостта на амазонка и живее като истински бохем. Облича душата и телата в своите екстравагантни тоалети. А талантът й да твори мода минава общоприетите граници.

Маг, кралица или воин - това са само част от лицата на Мира Бъчварова, дизайнерката, която преобърна българската мода. Вдъхновяват я силните и непокорни личности. „Животът ме научи да бъда себе си. Аз съм нежна душа, артистична. Дори когато понякога това значи да съм воин, кралица… Това са роли, които за кратко отделят човек от реалността, но всички те са част от същността на една личност, на моята личност. Затова „обличам“ духа на личността, този дух, който е неповторим и необятен, силен и нежен“, казва дизайнерката, която обича да съчетава минало и бъдеще и да ги трансформира в тук и сега.

Голотата не е срам, тя е изкуството на Бог!

Помните ли онзи екстравагантен костюм с истински пирони - с него Мира за пръв път заяви идеята си да прави артмода. А един спектакъл в препълнената зала 3 на НДК преди години стъписа публиката. Това е най-скандалното ревю на Мира Бъчварова - „Spirit & Body” или „Душа и тяло“. В него всички модели излизат голи на сцената и там се обличат, като телата им са завоалирани в светлини и ефекти. Ревюто породи поредния скандал около Мира, но тя си е такава - скандалът й отива! „След години хората ще ходят голи, без да изпитват постоянен нагон - голотата не е срам. Тя е изкуството на Бог!“ - казва Мира. И допълва: „Толкова тиха публика не съм имала в живота си. Дори не забелязаха основната ми идея - приказката за изгубена принцеса и 70 супер екстравагантни Костюма!“.

След тях Мира сътвори вечерна рокля с тасове от кола за аксесоари, яке от плюшени играчки, шапка с моделирани гърди. Нейните мъже-модели са облечени в поли, а фантазията й няма спирачки.

Потомка на единственото бебе, оцеляло в баташкото клане

„Нашият корен е от Батак, по време на османското робство моят пра-пра-пра-дядо (по бащина линия) е живял там. Той не оцелява при зверското клане в черквата в Батак. Всички са убити, но неговото дете е спасено“, връща назад лентата Мира. Двумесечното бебе-момиченце е захвърлено в кръвта на избитите, но оцелява по чудо. На мястото идват австрийски и италиански журналисти, които отразяват трагедията. Един от тях намира детето, спасява го и по-късно го предава за осиновяване на австрийско семейство. Невръстното момиченце пораства зад граница и се връща в България като млада дама, когато е на 18 години. „Това е моята пра-баба, която се омъжва за адвокат Стефан Бъчваров. При спор в Народното събрание с министъра на правосъдието Андрей Ляпчев дядо ми къса брадата му. Заради тази безумна постъпка, той е наказан със затвор и хвърлен в „Черната джамия“ (днес църквата „Св. Седмочисленици“ в София). Само два дни по-късно обаче синовете му го освобождават, като нахлуват с взлом в затвора. Такива са хората от моя род - несломими“, разказва дамата.

Баща ми беше същински Джеймс Бонд

Името на инж. Христо Бъчваров е познато в столицата. Завършил „Института по политехника“ със специалност електроинженерство, той е автор на куп изобретения в областта на електрониката и радиоразпръскването в годините на соца. „Баща ми беше феноменална личност, мир на праха му! Той беше гениален в мисленето си и в реализирането на идеите си. Имаше много силен дух и никога не се отказваше - експериментираше до края на живота си. Патентите му са безброй: сред тях е кълбовидна мълния, която се захранва с електроенергия. Друга негова идея беше кола, която да се движи с вода, както и известните радиопредаватели на Вакарел и първия GSM. Баща ми караше първия „Форд Мустанг” в България и за нас нямаше червен светофар. Той превключваше светлините на всички светофари - беше същински Джеймс Бонд“, смее се Мира Бъчварова.

Сътворява личности и гръмотевични сияния

„Аз съм артист, мога да сътворя всякакви образи - личности или гръмотевични сияния. Модата е начин да наложа своето мнение - ако нямаш какво да кажеш на хората, създаваш безлично облекло. Дреха, която се слива със сивотата. Но аз избрах да бъда екстравагантна и днес не спирам да апелирам: „Модата е демоде, има стил, класа и харизма. Важното е да бъдем себе си! Просто вземете един радващ окото аксесоар и излезте на улицата“.

Точно преди Коледа, в края на 2021 г., Мира откри новото си модно студио в София. Приятелите й от артсредите в столицата са около нея, защото близо до Мира винаги е забавно. „Тя е готина и неотразима - страхотна мацка и непоправим бохем, който заразява с доброто си настроение всеки. Мира е един от тези артисти. Екземпляр от една изчезваща порода - на известните, но свестни хора, които не се вземат прекалено насериозно и с това печелят уважението и възхищението на другите“, казват за нея приятелите й.

Баща й - Царят на патентите

Бащата на Мира - инж. Христо Бъчваров, има дълга и интересна история. Тодор Живков го прави шеф на „Централна развойна лаборатория“ към тогавашния „Технически прогрес“. По-късно оглавява и секретна лаборатория към Държавна сигурност.

Работи в най-големите фирми за електроника по света - от Америка и Русия до Япония. Разработва много патенти. Създава първия автоматичен радиотелефон - всъщност това е днешният GSM. Освен него създава единна градска часовникова система, управлявана по радиовълни - „Радио Синхрон”.

През 1947 г. прави макет на кораб, който се управлява дистанционно - с радиовълни. Най-ценната му разработка се реализира в автосервиз „Автоматик“ в София. „От доста години правя експерименти и изследвания в подобряването на двигателя с вътрешно горене. Интересът от страна на големите производствени фирми е много голям, като започнете с „Ферари“ и завършите с „Мерцедес“. Умишлено задържам продажбата на тези патенти, защото съм патриот и искам България да даде нещо съвременно, което да бъде известно в цял свят“, казва приживе бащата на Мира Бъчварова.

След монтиране на апарата му в двигателя на автомобила вредните емисии покриват най-строгите норми в света - тези на Канада и САЩ, а разходът на гориво намалява от 14 до 8%. Това изобретение инж. Бъчваров е патентовал в България, в ЕС и в САЩ.

Прадядото оскубва брадата на Ляпчев

Прадядо на Мира Бъчварова е прочутият Стефан Бъчваров - най-големият адвокат в България по времето на цар Фердинанд. След Освобождението у нас е имало само 6 дипломирани адвокати. Той е един от тях. Родом от Силистра, адв. Бъчваров завършва правни науки в Харков по времето на Николай II - последния император на Русия.

Мира разказва една любопитна история от онова време: „Докато Стефан Бъчваров работи като адвокат, залавят най-големия разбойник по онова време - Дочо Докузунов. Бандата му е причаквала, убивала и обирала хора на Арабаконашкия проход. Който минел оттам с файтон - го обирали.

По това време синът на цар Фердинанд - княз Борис, се скитал сам в гората. Един ден, отивайки на лов, минава през прохода и разбойникът Дочо го спира. Първо го заплашва, че ще му отреже главата, но после му казва: „Ще те пусна, въпреки че мога да те взема тук и баща ти да ми напълни торбите със злато. Но мен и моите хора ще ни хванат рано или късно. Искам да кажеш на баща ти и пред съда, че съм те пуснал жив и здрав да си ходиш“.

След година залавят Дочо Докузунов и за негов адвокат е нает Стефан Бъчваров. Дочо му казва какво са се разбрали с княз Борис при срещата им в гората. Докарали Дочо със синджири на краката и на ръцете в Съдебната палата за делото, и прадядо ми е там. Идва министърът на правосъдието Андрей Ляпчев и Бъчваров иска свидетелят княз Борис да се яви в съда. Ляпчев възразява: „Какъв си ти бе, кой ще ти идва на теб тука, я да го разстреляме тоя, няма какво да се разправяме“. Адв. Бъчваров се ядосал и изнервен, оскубва брадата на министър Ляпчев пред всички в съда. Веднага го арестуват и хвърлят да лежи в „Черната джамия“. А отвън 4-ма полицаи с карабини го пазят“.

Важното е да се различаваш от тълпата

„Обичам да рисувам! Завършила съм Национална художествена академия „Николай Павлович“ и по професия съм художник. Затова и съчетавам модата с изкуството, като правя артистични принтове с мои картини върху платове. Впоследствие ги проектирам върху моите екстравагантни облекла. По този начин всяка дама може да облече и носи картина върху тялото си. Иска ми се изкуството да влезе в живота ни, да има повече ценители на багрите, а защо не и да носим капка от арта със себе си. Всеки ден!“, заявява Мира.

И досега тя не спира да обвързва своите тоалети по-скоро с изкуството, отколкото с модата. Този стил тя прокара и в театъра. В момента дизайнерката усърдно работи над костюмите за „Алиса в страната на чудесата“ - постановката е на театър „Възраждане“ в София. Премиерата <210> се очаква на 22 май т.г.

"Като Багатур - пастирката-воин, която е нежна, но е поела на крехките си рамене тежестта на несгодите, силата на отговорностите. Тя препуска през поляните на житието с тежка сопа в ръка. Ала смело предвожда своето стадо, воювайки срещу неприятели и дарявайки с грижовна ласка нуждаещи се. Силна и горда, но фина и чуплива. Багатур Безстрашната. Багатур Ранимата. Мома. Българка. Жена!". Това е само детайл в един от проектите на Мира Бъчварова.

Той се случва в един уикенд, в който тя и фотографът Ели Михайлова, заедно с модела Кристина Павлова, откриват малко райско кътче, отдалечено от суетата на града. За да запечатат моментите от една трансформация, в която всеки влага частица от себе си като артист.

По стъпките на Тони Робинс

„Има много интересни трансформации, за които мога да говоря - споделя Петя Белчева-Гемюнден, професионален коуч и първият треньор, завършил школата на Тони Робинсън у нас. - Една от тях е на дизайнерката Мира Бъчварова, тя преобрази арт ралицата в себе си в нежно момиче, което се радва и наслаждава на всяко малко нещо в живота си. Така тя създаде колекция от облекла за всеки, който иска да представи себе си такъв, какъвто е. Името на проекта е „I am just my self”.

В него днес се снимат мъже и жени, хора с различни занимания, професии, хобита и истории на живота. Разбира се, те са облечени в дрехите на Мира Бъчварова.

„Желанието ми е да покажа, че всеки е перфектен и рамките, които го ограничават в обществото, могат лесно да бъдат разчупени“, казва Мира. Тя също се чувства вдъхновена от срещата си с Петя Белчева-Гемюнден: „Петя е вдъхновителката на проекта „Обичай себе си“. В курса <210> аз се докоснах отново до себе си, за което съм й много благодарна. Трансформацията, която получих, е една основа за по-щастлив живот. Всеки човек търси себе си: реализация в работата, любов, израстване. Чрез „Next level love“ - всеки може да получи всичко това наготово, без да се лута и да открива топлата вода“.