Диско легендите EAST 17, SNAP, NO MERCY и DR. ALBAN взривяват Летния театър. Второто издание на Disco Music Fest: Back to the '80s ('90s) е на 23 и 24 юни 2024 г. Disco Music Fest: Back to the '80s ('90s) е сред новите фестивали в Културния календар на Пловдив, но още с първото си издание през 2023г. буквално „взриви“ публиката в две поредни вечери на Античния театър с любимите хитове на световно известния дует LA BOUCHE и невероятните KOOL & THE GANG. Въпреки проливния дъжд, нищо не попречи на възторжената атмосфера, в която хиляди пловдивчани и гости от различни поколения се потопиха, пеейки „Cherish” заедно с легендарните музиканти, наслаждавайки се на уникално шоу и звук.

Тази година, във второто издание на фестивала подчинен на диско музиката - една епоха, която е оставила трайна и незабравима следа в музикалната култура на три поколения, ще видим и чуем емблемите на диско музиката – EAST 17, SNAP, NO MERCY и DR. ALBAN.

На 23 и 24 юни 2024 г., Летният театър в парк „Бунарджика“ ще се превърне в неповторима дискотека на открито, а легендите ще нажежат сцената, ще взривят публиката, като я предизвикат да танцува, да пее и да се забавлява.

Началото и в двете вечери е от 20:30часа. За доброто настроение на любимата публика ще има и DJ парти под звездите. Disco Music Fest: Back to the '80s ('90s) се осъществява с подкрепата на Община Пловдив.

Старт на фестивала на 23 юни ще дадат SNAP и EAST 17. Втората вечер, 24 юни, ще продължи с участието на NO MERCY и DR. ALBAN.

Билетите за Disco Music Fest: Back to the '80s ('90s) са вече в продажба в мрежата на Ивентим в цялата страна, в Пловдив - каса МаскАрт в ДК „Борис Христов“, Билетен център пред Община Пловдив, в Туристически информационен център на пл. Римски стадион, каса на Античен театър и онлайн на Eventim.bg.