Истинско диско удоволствие изживяха зрителите на Летния театър снощи по време на фестивала Disco Music Fest – Back to the 80’s and 90’s. Арената се превърна в дискотека за всички, а за това допринесоха EAST 17 и NO MERCY.

В началото на вечерта известните диджеи DJ Marti G. и Dian Solo от Deep Zone Project подгряха страстите, преди звездите да избухнат с най - големите си хитове. На сцената първи се качи No Mercy, който с китара омагьоса публиката.

Dian Solo, освен диджейски сет представи за първи път най-новия си трак, който направи заедно с No Mercy, а именно нова версия на световната денс класика – Missing (позната от изпълнението на Everything But The Girl). Купонът се нажежи на макс след като на сцената се появиха и EAST 17.

Един от групата през цялото време вееше българския флаг в знак на обич към публиката. Тази вечер на сцената пък ще се подвизават SNAP и Dr. Alban.